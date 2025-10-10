Гаджето на Карлос Насар: Душата ми просто трепери

© Instagram Александра Костадинова - гаджето на световния шампион по вдигане на тежести - Карлос Насар е на седмото небе от щастие. Та сподели как се чувства с емоционален пост в Instagram.



22-годишната волейболистка отскоро играе за руския "Амурски Тигрици" (Хабаровск).



Ето какво сподели тя в социалната мрежа:



Любов моя,



Нямам думи, с които да опиша това, което чувствам. И може би няма нужда, защото има моменти, в които сърцето говори по-силно от всичко. Днес е един от онези моменти, в които душата ми просто трепери - от гордост, от щастие, от любов.



Да те видя като световен шампион е неописуемо. Тази победа не е просто резултат — тя е символ на всичко, което си. На силата ти, на волята ти, на онази искра, която никога не угасва, дори когато пътят става труден. Ти си вдъхновение, не само за мен, а за всеки, който вярва, че мечтите се сбъдват, когато не спираш да вярваш в себе си. Гледам те и виждам не просто шампиона, а човека — упорития, истинския, непоклатимия и единствения.



Толкова съм горда с теб, любов. Гордост, която не може да се побере в думи. Тази победа е толкова голяма, защото е извоювана и напълно заслужена.



Заслужаваш го. Заслужаваш да държиш и да не пускаш световните рекорди, както го доказа днес по безапелационен начин.



Благодаря ти, че споделяш света си с мен



Обичам те шампионе мой, повече отколкото думите могат да поберат!



Ти си моят свят!



Припомняме, че вчера Карлос Насар стана световен шампион за трети път в кариерата си в категория до 94 килограма. Той успя да изтласка 222 килограма, за да събере двубой от 395 килограма.



Миналата година Насар стана олимпийски шампион в Париж. Той е трикратен световен първенец (Ташкент 2021, Манама 2024 и Фьорде 2025), както и трикратен европейски първенец (Ереван 2023, София 2024 и Кишинев 2025).