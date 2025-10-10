ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гаджето на Карлос Насар: Душата ми просто трепери
22-годишната волейболистка отскоро играе за руския "Амурски Тигрици" (Хабаровск).
Ето какво сподели тя в социалната мрежа:
Любов моя,
Нямам думи, с които да опиша това, което чувствам. И може би няма нужда, защото има моменти, в които сърцето говори по-силно от всичко. Днес е един от онези моменти, в които душата ми просто трепери - от гордост, от щастие, от любов.
Да те видя като световен шампион е неописуемо. Тази победа не е просто резултат — тя е символ на всичко, което си. На силата ти, на волята ти, на онази искра, която никога не угасва, дори когато пътят става труден. Ти си вдъхновение, не само за мен, а за всеки, който вярва, че мечтите се сбъдват, когато не спираш да вярваш в себе си. Гледам те и виждам не просто шампиона, а човека — упорития, истинския, непоклатимия и единствения.
Толкова съм горда с теб, любов. Гордост, която не може да се побере в думи. Тази победа е толкова голяма, защото е извоювана и напълно заслужена.
Заслужаваш го. Заслужаваш да държиш и да не пускаш световните рекорди, както го доказа днес по безапелационен начин.
Благодаря ти, че споделяш света си с мен
Обичам те шампионе мой, повече отколкото думите могат да поберат!
Ти си моят свят!
Припомняме, че вчера Карлос Насар стана световен шампион за трети път в кариерата си в категория до 94 килограма. Той успя да изтласка 222 килограма, за да събере двубой от 395 килограма.
Миналата година Насар стана олимпийски шампион в Париж. Той е трикратен световен първенец (Ташкент 2021, Манама 2024 и Фьорде 2025), както и трикратен европейски първенец (Ереван 2023, София 2024 и Кишинев 2025).
