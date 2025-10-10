Филип Буков: Пуснаха Карлос и сякаш времето спря

© bTV “Гледах мачовете на волейболистите ни, за съжаление не успях да отида пред "Александър Невски“, тъй като имах представление, но гледах през телефона. И снощи отново, разбира се - особено Карлос Насар, не го пропускам, тъй като упражнявам и този спорт и много се вълнувам“.



Това сподели актьорът Филип Буков в предаването "Лице в лице“. Той разкри, че вдига 100 – 100 и малко.



"Аз съм голям любител - обикалям планини, морета. Израснал съм със спорта и затова той е неизменна част и до ден днешен от мен“, коментира актьорът.



"Не мисля, че има българин, който да не се вълнува. Независимо дали ги упражняват тези спортове, или не и дали въобще е запален почитател на спорта. Защото това са едни моменти, които обединяват всички нас - успехите на нашите сънародници“, посочи Буков.



"Миналото лято, когато бяха Олимпийските игри, когато Карлос Насар завоюва олимпийската титла, бях на морето с приятели - на плажа сме, следобедно. Когато дойде моментът Карлос да вдига, аз отидох и казах там, "извинявайте, така и така“, защото, нали знаете, има телевизори, вървят музикални видеоклипове - спряха, пуснаха Карлос и сякаш времето спря. Получи се един вакуум. Всички хора спряха да се вълнуват от каквото и да било. Оставиха телефони, книги, кой каквото имаше и гледаше Карлос“, сподели Филип Буков.



"И някак, уж непознати хора, се получи синергия помежду ни - ние се обединихме. Именно защото това момче в случая обединява цялата нация. Той е един освен обединител и будител. Той ни показва светлото в иначе тъмнато, в което се намираме, за съжаление“, посочи той.



Според Филип Буков спортът е една материя, на която трудно може да повлияе корупцията и точно затова ни обединява.



Актьорът посочи още, че спортът учи на целеустременост, психика - когато има трудности, човек трябва да стисне зъби, постоянство.