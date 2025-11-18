ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Фенове се притесниха за Джордж Клуни
Radar Online твърди, че притесненията на актьора са изплували на повърхността по време на промоцията на новия му филм в Netflix "Джей Кели“, в който той играе застаряваща, уморена от света екранна икона. 64-годишният Клуни откри това, след като режисьорът на филма Ноа Баумбах е вмъкнал откъси от предишните му проекти, принуждавайки го да се изправи пред собствения си живот на екрана.
Нежеланото напомняне за младостта му, съчетано с признатите му проблеми с паметта, предизвика слухове в индустрията. Един източник, близък до продукцията, твърди: "Хората са загрижени, защото той говори по-открито за забравянето на реплики. Това повдига въпроси дали това е просто стареене – или нещо по-сериозно. Казват, че деменцията е един от най-големите страхове на Джордж, тъй като той винаги се е гордял с това, че изглежда умен и е един от най-умните хора в Холивуд“.
Друг източник, който е работил с Клуни от години, добави: "Той винаги е бил остър като бръснач, но на снимачната площадка говори за това колко бързо нещата му се изплъзват сега. Това плашеше хората. Никой не иска да си мисли, че Джордж Клуни остарява като останалите от нас“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2289
|
|предишна страница [ 1/382 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Cloudflare: Мислим, че инцидентът вече е разрешен!
17:19 / 18.11.2025
Веселин Маринов: Притеснено ми е
10:37 / 18.11.2025
Много щастие за 4 зодии днес
08:49 / 18.11.2025
Наша красива актриса, чийто баща е министър, стана майка за първи...
20:04 / 17.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
Много голяма група идва заедно с Iron Maiden на националния стади...
18:30 / 17.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS