|Евростат с данни за играчките и откъде идват
През 2024 г. ЕС беше нетен вносител на играчки от останалата част на света, като внесени играчки от страни извън ЕС бяха на стойност 7,1 милиарда евро (+0,6 милиарда евро в сравнение с 2023 г.), докато износът извън ЕС възлизаше на 2,5 милиарда евро (+0,2 милиарда евро).
Китай беше най-големият доставчик на играчки за ЕС с 80% (на стойност 5,6 милиарда евро) от вноса на играчки, далеч пред Виетнам с 6% (418 милиона евро) и Обединеното кралство (3%, 188 милиона евро). Данните са на Евростат, цитирани от ФОКУС.
Германия и Нидерландия бяха най-големият вносител на играчки от страни извън ЕС в ЕС, всяка със 17%, докато Франция представляваше 14% от общия внос по стойност.
Основната дестинация за износ извън ЕС е Обединеното кралство (33%, 838 милиона евро), следвана от Швейцария (13%, 315 милиона евро) и Съединените щати (10%, 245 милиона евро).
Данните показват, че 3 държави от ЕС са отговорни за почти 60% от износа извън ЕС по стойност. Чехия (28%) е основният износител на играчки от ЕС за останалата част от света, пред Германия (17%) и Белгия (13%).
