Ето какво вещаят звездите за днес!

©



oo ae e e e e cao, aoo e cee oeaa a ee c, a aoo e e oeee eaa aa oa. caa e e caa o-coo, eoa c eoc eae a aa. Cooaa, aecoo acoo e o o cc a ac.



ee



oaa, oo ca e eee e eooo aao oa a oa. ao e a e ocae eeo c. aee a ec oe eca. aca e ce a oce ooooc aa e oe.



a



eaee e o e. ao e a c aee ae a e ooae a aaa o o. eceo e a e aae oo o ocaco. Ao ce oae a ce oeee oca, oca ea e caa c.



a



ece e a aae oooa a e eco ece. Oa e a a ca, o a e ce cae c eeo? a-oe oceee ca c a oaae a, c oo o a oce, a oce a eaae eaa. ee a.







a ac o e e e ooa cooe, ooo e ca. e ce ae o a co a ea, oo e ca ooa . e ce oeae a co, oeo ee, oa ac o coea ca oco o aae".



ea



ae a o c o c ea ce oae e a ca ooe. oaa ce ca c ac o oe oa e aca eo, oo oe a aaa a oee a ce aee oe oee. aoo e a aee, e ae coeo e ec, aa oe e ce o-ae.



e



e ce ao a eee o a ee, o e aae ocoo. aoee ao o coe aa. e ae eae a ce a c, o ea e ceee oa oe a e, aa e oo oeao a a ae ceo ocoa a ooo oeee.



Coo



a a ce cae oo ooo a aoa oo ceaa a ceaa ee ce cae oe. e oaae eoee a ceo ae, e acee oo. oaee c eo ca a cee c, aaee ce aoa, e ce ooa eac.



Cee



ec a a aae o aaa, o a a, a a ce aa o ee a ee. e ce cae cooe, ocoeo cc ce a aoa, e e aa oa, o oe a c oaae o oa.



oo



oe a ae ao ecee ooco oa aae. Ce o eaa e ce aoa e oee a ae o-eo. ocee a a oe aoaa c, a a ce e o-o.



ooe



ee oca ce aa a ooa oeeeo ec. e ce oaae c acoo c acoee e caee cc ce a cooceo a c ooo ac. oe e ce aee c o, ao e o.







a-cee e oe ae. e ce oae eaeo o a a. e ae a eaae ceoe oe, oo co e oo o oo c. a ace a o a ooe.