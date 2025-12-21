ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Ето как да направите най-сочните постни чушки за Бъдни вечер
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:54Коментари (0)213
©
Празниците чукат на вратата, а подготовката за трапезата вече започна. Бъдни вечер е моментът, в който традицията оживява чрез храната. Предлагаме ви една изпитана идея за вкусно ястие, което е абсолютно задължително за святата нощ.

Работата е ясна – чушките могат да бъдат както постни, така и с кайма. Всичко зависи от вашите предпочитания и това дали спазвате стриктен пост. Ако все пак решите да добавите месо, просто ползвайте рецептата за лозови сарми. Днес обаче се фокусираме върху класиката: постни пълнени чушки.

Подгответе продуктите предварително, за да ви е лесно в кухнята. Ето точния списък за около 20 броя чушки:

-1.5 килограма червени и зелени чушки (изберете средна големина, да не са много месести);

-450 грама ориз;

-1 малка глава кромид лук;

-2 зелени чушки (тип сиврия) за плънката;

-250 мл доматен сок;

-1 връзка пресен магданоз;

-100 мл зехтин или олио;

-50 грама масло (за тези, които не постят стриктно);

-Подправки: 2 ч.л. сол, 1/4 ч.л. черен пипер и 1 ч.л. червен пипер.

Магията започва: Начин на приготвяне

Първо, вземете един голям тиган. Запържете ситно нарязаните зеленчуци – кромида и сиврията – в мазнината с малко сол. Трябва им съвсем малко време. Добавете червения пипер и бъркайте енергично, за да не загори. Веднага след това сипете доматите.

Оставете соса да ври на ниска степен. Изчакайте, докато започне леко да пръска. Това е знакът да прибавите изчистения и добре измит ориз. Бъркайте, докато оризът абсорбира течността и остане само на мазнина.

Сега е моментът да махнете тигана от огъня. Добавете наситнения магданоз и черния пипер. Ароматът вече ще е невероятен, пишат от Блиц.

Измийте и почистете чушките от семето. Пълнете ги внимателно, но задължително рехаво. Оризът има нужда от място, за да набъбне. Ако ги натъпчете прекалено, ще остане суров или чушките ще се спукат.

Подредете ги в голяма 5-литрова тенджера. Залейте ги с точно 5 чаши вода. Варете на бавен огън с леко отхлупен капак.

Внимавайте много с водата! Чушките също пускат течност. Ако оризът още е твърд, а водата е извряла, добавете само една чаша допълнително. По-добре е да прибавите по-късно, отколкото да плуват в прекалено много вода – така ще се разпаднат.

Когато оризът е готов, изключете котлона. Оставете ги похлупени на топлия котлон за още малко. Така и самата чушка ще омекне перфектно. След това ги прехвърляме в друг съд, за да не се подводни оризът.

Ама че вкус ще имат на трапезата! Да ви е сладко!


Още по темата: общо новини по темата: 123
21.12.2025 Лияна Панделиева след посещение на коледен базар: Хората са много и ядат-няма дух, няма емоция
21.12.2025 Коледари от всички възрасти наричат за здраве, плодородие и берекет
21.12.2025 Няколко идеи за евтин, но ефектен подарък
21.12.2025 Малки помощници на Дядо Коледа изненадаха жителите на Карлово
21.12.2025 С коледен концерт откриха обновената зала на читалището в пловдивско
село
21.12.2025 Как се меси обредният хляб за Бъдни вечер?
предишна страница [ 1/21 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Популярна водеща с тайна сватба?
12:13 / 21.12.2025
На 21 декември почитаме светица, хиляди празнуват имен ден
23:00 / 20.12.2025
Васил Найденов: Авантюри имах непрекъснато. Грехота е!
20:13 / 20.12.2025
Нана Гладуиш готова да води "Съдебен спор" отново: Жоро, обичам т...
12:03 / 20.12.2025
От днес всичко в живота на 4 зодии започва да застава на мястото ...
07:45 / 20.12.2025
Голям празник е днес, не се ходи на гости и се посреща "полазник"...
07:04 / 20.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
11:48 / 19.12.2025
Глоба за собствениците на домашни животни, ако не уведомят ветеринаря при колене на прасе
Глоба за собствениците на домашни животни, ако не уведомят ветеринаря при колене на прасе
19:41 / 19.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Брокер: Хората, които нямат достатъчно самоучастие за покупка на имот, отпаднаха от пазара
Брокер: Хората, които нямат достатъчно самоучастие за покупка на имот, отпаднаха от пазара
20:52 / 19.12.2025
Банка: Има опити за измами, свързани с изпращане на съобщения за актуализация на данни
Банка: Има опити за измами, свързани с изпращане на съобщения за актуализация на данни
19:00 / 19.12.2025
Калин проговори за нагласените резултати в "Игри на волята"
Калин проговори за нагласените резултати в "Игри на волята"
15:29 / 19.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Акция "Наглец" на Plovdiv24.bg срещу неправилното паркиране
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: