Есил Дюран не спазила обещание и се омъжила за българин, адвокат се почувства поласкан

© Фейсбук Интервю на Есил Дюран стана повод за реакция от страна на пловдивския адвокат Тодор Кръстев:



"На певицата Есил Дюран родителите й изпаднали в нервна криза, че сестра й се омъжила за българин, поради което тя им обещала, че никога няма да им причини това, ако се приберат обратно в България. И, о, небеса, тук се влюбила в Борис и така не спазила обещанието си.



Слушам я, цъкам с език впечатлен от тази ужасна семейна драма, но нещо не ми се връзват нещата.



Първо, защо това трябва така напоително да се разказва.



И поне второ. Когато някой неистово настоява да се върне в България, защото не може да се адаптира в другата страна, а тук харесва, приема и одобрява преди всичко хората, а личните и интимните отношения са апотеоз на това одобрение, подобен разказ е странен.



А Есил Дюран разказва всичко това, все едно е направила някакъв огромен компромис, като е взела нашето момче. Компромис, който ние трябва да оценим. Много мило, меко казано. Чувствам се поласкан".