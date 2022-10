Ellen’s Fortune - нова казино игра от Evoplay

© Ellen’s Fortune е нова казино игра тип онлайн слот, която вече можем да открием в казиното на WINBET - един от водещите хазартни оператори у нас.



Това заглавие е продукт на разработчика Evoplay, представляващ един от утвърдените провайдъри на казино игри в световен мащаб. В следващите редове ще ви разкажем най-важното, което трябва да знаете за нея.



Ротативка, вдъхновена от ирландския фолклор



Ако си падате по ирландските легенди за леприконите и тяхното злато, които стават особено актуални покрай празника Сейнт Патрик, този слот може да ви допадне. Тук вашата основна задача е да се домогнете до ценностите на Елън - красива келтска принцеса, която може да ви направи богати, но единствено ако го заслужите.



Ellen’s Fortune е онлайн слот с 20 на брой печеливши линии, разполагащ с процент на възвръщаемост (RTP) от 95.91%. Не изпускайте от поглед т.нар. sticky coin (“лепкав" койн), който може да се появи на случаен принцип на рилове 2 и 4. Тогава на екрана ще се появи дъга, а символите, които са се озовали под нея, ще се превърнат в “лепкави" уайлдове и ще активират едно повторно завъртане.



Както винаги, скатерът е сред ключовите символи и в Ellen’s Fortune. Тук имате нужда от три такива, за да активирате функцията за безплатни врътки. Те ще бъдат седем на брой. При тази ротативка скатерите се появяват на рилове 1, 3 и 5.



Когато са активни безплатните завъртания, имате 50% шанс да активирате функцията Lucky Coin. Този тип специални монети се появяват единствено на третия рил по време на врътките.



Можем да заключим, че Ellen’s Fortune е един атрактивен онлайн слот на Evoplay, който ще допадне на хората, харесващи ирландската култура. Тук ще откриете не само безплатни завъртания, но и някои атрактивни бонус функции, които ще обогатят геймплея и ще го направят още по-атрактивен.



Повече за Evoplay



Evoplay е украинска компания, провайдър на казино игри. Компанията се специализира в разработката на слотове и игри на маса, а портфолиото ѝ не спира да нараства. Сред най-популярните ѝ заглавия са Star Guardians, Curse of the Pharaoh, Tree of Light и Temple of Dead. Сред игрите на маса, разработени от Evoplay, можем да откроим French Roulette Classic, American Roulette 3D и Oasis Poker Classic.



