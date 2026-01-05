© виж галерията Най-добрият български тенисист Григор Димитров се подготвя усилено за старта на новия сезон, като в момента тренира в Бризбейн. Край корта обаче вниманието привлече неочакван "щрих" – с фотоапарат в ръка до него е Ейса Гонсалес, която улови тренировъчни моменти и видимо се забавляваше, разглеждайки направените кадри.



Димитров и половинката му посрещнаха Нова година на брега в Сидни, а празничната нощ премина с настроение и танци, преди двамата да се отправят към следващата спирка от австралийския им маршрут.



Комбинацията от сериозна спортна подготовка и добро настроение извън корта подсказва, че Григор влиза в 2026 година с увереност и позитивна енергия, пише HotArena.