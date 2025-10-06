ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Едно просто ръкостискане може да причини сериозни болести
Автор: ИА Фокус 16:33Коментари (0)126
©
Приятелското ръкостискане се възприема като жест на добра воля. То обаче може да бъде и тих носител на опасни заболявания. Микробите могат да се предават от един човек на друг чрез обикновен контакт с ръцете, което води до различни инфекции. Разбирането на рисковете, свързани с ръкостисканията, и значението на незабавното измиване на ръцете е доста важно за поддържане на здравето.

Обикновена настинка

Обикновената настинка е най-лесният микроб, който се хваща от ръкостискане. Когато някой киха или кашля, малки вирусни частици попадат върху ръцете му. Ръкостискането разпространява тези частици към друг човек, който след това може да разтрие носа или устата си, без да го осъзнава. Резултатът? Кихане, хрема, лека температура и общото чувство "ох, чувствам се уморен“. Това е малко, но досадно и може да забави ежедневието.

Грип (инфлуенца)

Грипът е като по-силния и по-гаден братовчед на настинката. Грипният вирус може да оцелее върху ръцете с часове, така че ръкостискането с някой заразен може лесно да го предаде. След заразяване се появяват симптоми като висока температура, болки в тялото, втрисане, умора и упорита кашлица. За разлика от настинката, грипът може наистина да наруши рутината, което прави работата или ученето с дни трудно.

Конюнктивит (конюнктивит)

Конюнктивитът може да звучи безобидно, но се разпространява супер бързо чрез контакт с ръцете. Ако някой докосне заразените си очи и след това се ръкува, микробите могат да се пренесат. Докосването на очите след това причинява зачервяване, сърбеж и сълзене. В училищата и офисите един случай на конюнктивит може бързо да се превърне в много. Хигиената на ръцете е най-лесният начин за предотвратяване на тази верижна реакция.

Бактерии, причиняващи диария (E. coli, Salmonella)

Тези бактерии може да не изглеждат опасни, но причиняват сериозни стомашни проблеми. Когато ръцете докосват замърсени повърхности, като дръжки на врати, храна или дори контактни лещи, при ръкостискане микробите могат да попаднат в устата. Резултатът? Диария, крампи, гадене и дехидратация. Миенето на ръцете след всяко ръкостискане, особено преди хранене, предпазва от тези бактерии.

Херпес (вирус на херпес симплекс)

Херпесите са болезнени мехури по или около устните. Дори когато не са видими, вирусът може да се задържи по ръцете. Ръкостискане, последвано от докосване на лицето или устните, може да предизвика обостряне. Макар и да не е животозастрашаващо, херпесите са неприятни, заразни и могат да се появяват често. Чистите ръце са проста защита, пише iwoman.bg.

Кожни инфекции

Леките кожни инфекции могат да започнат като малко зачервяване, подутина или сърбеж, често причинени от стафилококови бактерии или гъбички. Тези микроби могат да се предават от ръка на ръка, особено ако има малки порязвания или драскотини. Въпреки че в началото може да изглеждат безобидни, инфекциите могат да се влошат, ако бъдат игнорирани, причинявайки болка, подуване или разпространение в други части на тялото.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, коят...
15:29 / 06.10.2025
И Петър Дочев напуска bTV?
14:57 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Невена Цонева спешно приета в болница в Пловдив
11:13 / 06.10.2025
Собственикът на сейфа край Царево: Имаше не повече от 21 000 лв.
10:45 / 06.10.2025
Бунт срещу смартфоните, "тухлите" се завръщат
09:24 / 06.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
19:37 / 05.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Честито, Ивайло Захариев!
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
10:34 / 05.10.2025
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
21:34 / 04.10.2025
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
09:58 / 05.10.2025
Голяма верига предупреди своите клиенти, че спира да дава ваучери срещу връщането на стари дрехи
Голяма верига предупреди своите клиенти, че спира да дава ваучери срещу връщането на стари дрехи
12:51 / 05.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Футбол - други
Пловдив ще е домакин на световен форум за вино и гурме
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: