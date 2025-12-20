ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Една от тези две съставки в кафето и ще отслабвате по-лесно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:02Коментари (0)548
© Plovdiv24.bg
Сутрешното кафе често се възприема като навик, който ви помага да се събудите, но съставките, добавени към него, могат да имат различни ефекти върху здравето. 

Аргументите за кафето са по-силни от всякога. Проучване след проучване показват, че може би получавате повече от любимата си сутрешна напитка, отколкото сте си мислили: Кафето е пълно с вещества, които могат да помогнат за предпазване от състояния, по-често срещани при жените, включително болестта на Алцхаймер и сърдечни заболявания.

Кофеинът е първото нещо, което ви идва на ум, когато се сетите за кафе. Но кафето съдържа и антиоксиданти и други активни вещества, които могат да намалят вътрешното възпаление и да предпазят от болести, казват експерти по хранене от Медицинския факултет на университета "Джонс Хопкинс“.

Тъмно печеното кафе намалява разрушаването на ДНК веригите, което се случва естествено, но може да доведе до рак или тумори, ако не се поправи от клетките ви.

Въпреки че самото кафе може да има положителен ефект върху метаболизма, някои добавки могат да повлияят на регулирането на кръвната захар и телесното тегло. Според диетологът Лиза Андрюс, две подправки се открояват по-специално с потенциалните си ползи в този контекст.

1. Канела

Канелата, ароматна подправка, която се извлича от вътрешната кора на дърветата, отдавна е известна със своите лечебни свойства. Последните изследвания показват, че канелата може да помогне за ускоряване на метаболизма и да насърчи загубата на тегло чрез стабилизиране на нивата на кръвната захар.

"Канелата може да помогне за регулиране на кръвната захар, като увеличи експресията на протеини, които регулират транспорта на глюкоза, инсулиновата сигнализация и регулирането на повишения холестерол и липиди в кръвта. Мета-анализ на проучвания показва, че три грама канела на ден могат да помогнат за отслабване“, каза Андрюс пред SheFinds

Тя добави още, че канелата е полезна за жени с инсулинова резистентност и PCOS (синдром на поликистозните яйчници).

"Три грама са равни на половин чаена лъжичка канела, което е напълно постижимо“, посочи Андрюс.

2. Куркума 

Куркуминът, активното съединение в куркумата, има противовъзпалителни и антиоксидантни свойства, които могат да подпомогнат метаболитното здраве. Проучванията показват, че куркуминът може да помогне за ускоряване на метаболизма чрез подобряване на разграждането на мазнините и намаляване на растежа на мастната тъкан. Доказано е също, че куркумата подобрява инсулиновата чувствителност, което е ключово за регулиране на нивата на кръвната захар.

"Не се тревожете от яркожълтия цвят. Куркумата съдържа куркумин, за който е известно, че намалява възпалението и оксидативния стрес (увреждане на клетките)“, казва Андрюс.

Освен това, тя подчерта ролята на куркумина за отслабване според проучване, пишв actualno.

"Систематичен преглед на проучванията показа, че активната съставка в куркумата (куркумин) може да помогне за контрол на кръвната захар и загуба на тегло. Тя може значително да намали кръвната захар, гликирания хемоглобин и индекса на телесна маса“, обясни тя.


Още по темата: общо новини по темата: 2673
20.12.2025 След изневярата на концерт на Coldplay Кристин със заплахи за живота
20.12.2025 Дениз и Виктор станаха за смях пред цяла България
20.12.2025 Коледно чудо: Сдобряват се
20.12.2025 Лора Караджова: Най-много да направя завой
20.12.2025 Меган и Хари се пускат на търг
20.12.2025 Нана Гладуиш готова да води "Съдебен спор" отново: Жоро, обичам те, липсваш
ми
предишна страница [ 1/446 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Нана Гладуиш готова да води "Съдебен спор" отново: Жоро, обичам т...
12:03 / 20.12.2025
От днес всичко в живота на 4 зодии започва да застава на мястото ...
07:45 / 20.12.2025
Голям празник е днес, не се ходи на гости и се посреща "полазник"...
07:04 / 20.12.2025
Трима късметлии спечелиха чисто нови BMW 318i от А1
14:38 / 19.12.2025
Нов гръм в bTV: Златимир Йочев също аут от телевизията!
12:40 / 19.12.2025
Проф. Байкова: Натрупаните допълнителни килограми обикновено се р...
13:25 / 19.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
11:48 / 19.12.2025
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" ще се приемат до 50 монети в лева
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" ще се приемат до 50 монети в лева
16:38 / 18.12.2025
41 години брак и две осиновени деца
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
15:14 / 18.12.2025
Глоба за собствениците на домашни животни, ако не уведомят ветеринаря при колене на прасе
Глоба за собствениците на домашни животни, ако не уведомят ветеринаря при колене на прасе
19:41 / 19.12.2025
Промяна в цената на билета за градския транспорт в Пловдив, ето колко евроцента става от 1 февруари
Промяна в цената на билета за градския транспорт в Пловдив, ето колко евроцента става от 1 февруари
14:07 / 18.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Проблем в болница "Селена"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Президентска партия
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: