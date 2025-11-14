ЗАРЕЖДАНЕ...
|Един плод стопява мазнините дори когато спите
И докато един грейпфрут на ден не прави чудеса, повишената консумация на този плод може да ускори метаболизма и да даде началото на желаната трансформация на тялото.
Научните изследвания показват, че добавянето на грейпфрут към вашата диета, дори и без строга диета, може да доведе до загуба на мазнини.
Със своите 90 процента съдържание на вода, грейпфрутът е истински съюзник в борбата с наднорменото тегло, дава енергия и ускорява метаболизма.
Богатството му на витамин С и флавоноиди като нарингенин го прави не само ефективен при отслабване, но и полезен за здравето.
Освен това грейпфрутът е богат на фибри и основни хранителни вещества като витамини А, С, К и В, както и минерали като магнезий и калций.
Той е в състояние да подобри храносмилането, да укрепи нервната система и да допринесе за общото здраве.
Но какво да ядем по време на тази диета?
Закуската е стандартна: грейпфрут или чаша сок, с кафе или чай и яйца или бекон.
Първите три дни имат подобен модел. Обядът включва грейпфрут или сок, бяло твърдо сирене, спанак и пълнозърнест тост.
Вечеря отново включва грейпфрут или сок, заедно с бургер и варени зеленчуци.
Вторият ден носи различни вариации. За обяд има салата с риба тон, а вечерята комбинира грейпфрут или сок с постни свински пържоли и зелена салата.
Третият ден включва за обяд варено говеждо, пилешко или риба, със салата от домати, докато вечерята може да бъде печена риба, със салата от микс от домати и маруля, пише woman.bg.
