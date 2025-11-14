ИЗПРАТИ НОВИНА
Един плод стопява мазнините дори когато спите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:00
©
С обещанието да свалите 3 килограма само за 3 дни, диетата с грейпфрут бързо стана популярна в социалните мрежи.

И докато един грейпфрут на ден не прави чудеса, повишената консумация на този плод може да ускори метаболизма и да даде началото на желаната трансформация на тялото.

Научните изследвания показват, че добавянето на грейпфрут към вашата диета, дори и без строга диета, може да доведе до загуба на мазнини.

Със своите 90 процента съдържание на вода, грейпфрутът е истински съюзник в борбата с наднорменото тегло, дава енергия и ускорява метаболизма.

Богатството му на витамин С и флавоноиди като нарингенин го прави не само ефективен при отслабване, но и полезен за здравето.

Освен това грейпфрутът е богат на фибри и основни хранителни вещества като витамини А, С, К и В, както и минерали като магнезий и калций.

Той е в състояние да подобри храносмилането, да укрепи нервната система и да допринесе за общото здраве.

Но какво да ядем по време на тази диета?



Закуската е стандартна: грейпфрут или чаша сок, с кафе или чай и яйца или бекон.

Първите три дни имат подобен модел. Обядът включва грейпфрут или сок, бяло твърдо сирене, спанак и пълнозърнест тост.

Вечеря отново включва грейпфрут или сок, заедно с бургер и варени зеленчуци.

Вторият ден носи различни вариации. За обяд има салата с риба тон, а вечерята комбинира грейпфрут или сок с постни свински пържоли и зелена салата.

Третият ден включва за обяд варено говеждо, пилешко или риба, със салата от домати, докато вечерята може да бъде печена риба, със салата от микс от домати и маруля, пише woman.bg.


