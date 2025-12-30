Един от най-добрите коледни базари близо до България ще бъде удължен

© Кметството на Крайова обяви, че е решило да удължи Коледния базар с една седмица - до 11 януари 2026 г., предава Agerpres.



Според общината решението е взето след искания от туристически агенции.



"Посетителите могат да (пре)открият най-красивата празнична атмосфера, с впечатляващи декорации, уникални тематични вили, ледена пързалка, панорамно колело, традиционни продукти и сладкиши, сезонни напитки и подаръци, както и камиони за храна и повече от два милиона светлини, които донесоха на Коледния базар в Крайова международно признание и популярност", съобщиха от кметството на Крайова.



Коледният базар е отворен всеки ден, от понеделник до четвъртък между 13:00 и 22:00 часа, а през почивните дни между 10:00 и 23:00 часа.