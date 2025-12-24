ИЗПРАТИ НОВИНА
Един необикновен 24 декември: Стефка и Петър се потопиха в зимното море
Автор: Екатерина Монева 12:46Коментари (0)380
© ФОКУС
В навечерието на Бъдни вечер варненците Стефка и Петър избраха да прекарат 24 декември по нетрадиционен начин – на плажа, далеч от предпразничната суматоха.

Двамата посетиха едно от най-любимите си места – плажа, където не само се разходиха, но и взеха смелото решение да влязат във водата. Те влизат в студените води от една година, разказа репортер на ФОКУС

"Ако практикуваш редовно не е студено. Водата е около 10 градуса. За моржуване трява да е около 3. Днес за нас е топла", каза Стефка. 

"Трябва да влезеш за не повече от две минути, за да не изпада тялото в хипотения", обясни Петър и каза, че така имунитета се подсилва. 

"Ако водата е од 4 градуса преди да се влезе, трябва да се направят едни упражнения, за да не замръзнат органите, но в момента просто си плажуваме", добави Стефка.



