|Един необикновен 24 декември: Стефка и Петър се потопиха в зимното море
Двамата посетиха едно от най-любимите си места – плажа, където не само се разходиха, но и взеха смелото решение да влязат във водата. Те влизат в студените води от една година, разказа репортер на ФОКУС.
"Ако практикуваш редовно не е студено. Водата е около 10 градуса. За моржуване трява да е около 3. Днес за нас е топла", каза Стефка.
"Трябва да влезеш за не повече от две минути, за да не изпада тялото в хипотения", обясни Петър и каза, че така имунитета се подсилва.
"Ако водата е од 4 градуса преди да се влезе, трябва да се направят едни упражнения, за да не замръзнат органите, но в момента просто си плажуваме", добави Стефка.
