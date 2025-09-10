Ед Шийрън напуска Великобритания

© Поп звездата Ед Шийрън обяви, че ще се премести в САЩ със семейството си, основно заради предстоящото си американско турне.



Той ще се установи в Нашвил – любимия му град отвъд океана, където има амбиция в дългосрочен план да се насочи към кънтри музиката.



Шийрън се пошегува, че е "единственият човек“, който се мести в Америка, намеквайки за политическата обстановка там.



Във Великобритания той ще запази своя имот с два частни пъба и параклис за семейни събития, предаде БГНЕС.