Дядо Коледа потегли

© Точно в 17 ч. днес следобед Дядо Коледа започна своето пътешествие около света, за да подари подаръци на децата. Той потегли от града, в който живее – Рованиеми, разположен на Полярния кръг.



Шейната му е пълна с подаръци, а до доставянето на първия остават около 15 часа.



Можете да проследите движението на шейната на Дядо Коледа в реално време чрез приложението на наблюдение на полетите “Flight Radar".