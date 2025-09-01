Дубайска принцеса отново хвърли в смут арабския свят с новия си избраник

© Рапър имигрант взема за съпруг скандалната дубайска принцеса Махра бин Мохамед ал Мактум, която миналата година хвърли цялото емирство в шок и ужас, след като изненадващо би шута на шавливия си съпруг богаташ.



Новата бомба в арабския свят хвърля шейха Махра с решението си да се омъжи повторно, и то за рапър, който нито по произход, нито по богатства може да се мери с нея. Двамата с Френч Монтана се залюбват около половин година след като принцесата проявява почти невиждана за жена от тези географски ширини дързост да се разведе на своя глава. Тя не си губи времето да страда много-много по съпруга си и веднага започва да се оглежда за нови любовни авантюри.



Не е ясно кога и как се запознава с Монтана, но двамата са забелязани за първи път заедно през декември. А само няколко месеца по-късно, през юни, певецът предлага брак на принцесата. За да е пълна романтиката, той избира Седмицата на модата в Париж, за да поиска ръката на богатата шейха Махра, разкрива пред Ти Ем Зед представител на певеца. По думите му датата на сватбата все още не е определена, а семействата на двамата влюбени са "развълнувани" от щастливата новина.



Годежът на 31-годишната дъщеря на милиардера владетел на Дубай с 40-годишния рапър отново шокира емирството. Монтана е с марокански произход, но преди няколко години получава американски паспорт и живее и прави кариера в САЩ. Въпреки че той не е беден и натрупва състояние от около 50 милиона долара, изобщо не може да се мери с милиардите на дубайското шейхско семейство. Това не пречи на Махра, която търси не пари, а нормален и верен съпруг.



Принцесата бунтарка взриви емирствата миналата година, когато в социалните мрежи обяви, че се развежда, защото съпругът й е коцкар, дава приоритет на всякакви съмнителни жени пред нея и е твърде "зает с други жени". В остра публикация в инстаграм Махра си прави гаргара и с ислямската традиция, наречена "тройно отхвърляне". Това е противоречива тактика, използвана от мюсюлманските традиционалисти, която позволява на мъж да се разведе незабавно със съпругата си, като заяви три пъти, че се развежда с нея. На жените подобни действия не са позволени, но шейхата не се интересува от такива неща и три пъти заявява, че се развежда с шавливия си съпруг.



И докато в миналото принцесата споделя кревата си богатия си мъж женкар, Монтана може да се похвали, че преди години вкарва в леглото Ким Кардашиян. Двамата имат половингодишна връзка, която е по-скоро заигравка за запълване на времето след развода с първата му съпруга, припомня "България Днес".