Драго Чая: Мълчанието в колата - с нож да го срежеш

© Драго Драганов - Драго Чая е преживял опасен пътен инцидент. Въпреки че е признат майстор и в цирковото изкуство, на него му се наложило на 50 км от Варна… да скочи в движение от кола заради отказ на спирачките. Било по Нова година и тв водещият решил да пътува с беемвето на "ритонците“ - те също имали участие в морската столица, а и думите на Драганов било "не кола, цял апартамент". "Здравко намали максимално скоростта, успях да се измъкна, а Катя ми хвърли през нейната врата сценичния костюм и час по-късно успях да изляза на сцената“, припомня си пътната страшка Чая.



Но... инцидентът се повторил. Този път популярният телевизионер пътувал в автомобила на Васил Найденов. "Тогава той имаше лимузина като самолет, едно невероятно инфинити“, пояснява Драго.



"Тръгваме, шофьорът кара, до него седи Васко, ние с Ивайло сме на задната седалка. По пътя се забавляваме, всичко е страхотно, но не и времето. Времето е наситено сиво. И по едно време забелязваме нещо като голямо задръстване на пътя. От двете му страни са спрели коли, сняг вали, не на парцали, а на цели басамаци, сиво, мрачно, страшно... Много гадна зима! Спира ни цял кордон полицаи, но ние им казваме: "Как ще ни спирате, чакат ни!“. И те, дали от респект към такава голяма звезда като Васил Найденов, дали от интонациите ни личеше, че без нас едва ли щеше да дойде Нова година, ни пуснаха. И на 20-30 км между Карнобат и Бургас попадаме на участък, в който от двете страни - бяло, а напред няма път! Не знаеш къде караш. Но шофьорът ни закара невредими в Бургас! Докато пътувахме, мълчанието в колата беше, все едно с нож да го срежеш. Защото разбирахме какво може да ни се случи", кръсти се и досега Чая.



Драганов е запазил обаче много позитивни спомени от пътуванията си с Лили Иванова. Лили може да кара кола - страхотен шофьор е! Когато имах шанса да работя с нея, тя беше с едно фордче ка, много красива колица. Аз седях сгънат на задната седалка, нали фордчето е мъничко“, споделя още Чая. Самият той обаче така и не се научава да шофира. И изборът му е съвсем рационален.



"Обичам да се возя. Обичам високите скорости. Обичам комфортните коли. Да потъна в седалката, да потъна и в мислите си. Всяко участие ми поглъща енергията и заспивам като чук в колата“, разкрива Драго.



"Не рискувам обаче да карам, защото ще се утрепя. Аз съм такъв човек, че съзерцавам всичко край пътя - хора, дървета. А пък видя ли цирков афиш, правя веднага жест с ръка. И така изпускам кормилото и всичко отива по дяволите. И автомобилът, и самият аз“, описва пътните си навици шоуменът.



Той купува първата си кола, защото му "омръзнало да дава пари за служебен транспорт“. "Аз съм малко стиснат“, признава Драганов. И пресметнал, че за три месеца ще може да си купи возило и да си наеме шофьор.



"Отиваме във Велико Търново, харесах си едно бяло ауди, с тъмносин салон, с махагон, направо лебед!“, връща лентата назад Чая. Но още след връчването на ключовете човекът от автокъщата се качил на колата си и потеглил с мръсна газ. Друг негов колега пък заключил направо вратата на автокъщата.



"Само на 150 м от автокъщата белият лебед спря. И ни назад, ни напред. Закачаме някак аудито, стигаме до най-големия автосервиз тогава в града, a един мъж с гащеризон ни зяпа и се смее, все едно гледа кинокомедия“, разказва водещият на "Чай“.



След като се накикотил до насита, мъжът ги попитал: "На вас ли я пробутаха?“. И им показал снимка в телефона си на аудито, със смачканата по думите на Драго като на "булдог муцуна“ след челен удар. "Аз съм правил тази кола, познавам я, сменял съм й двигателя. Давате още едни хиляда лева и забравяте за проблемите", казал им майсторът.



"Така и стана. Шест години, кълна се, това ауди не ми създаде никакъв проблем!“, радва се Драганов.