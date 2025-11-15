ИЗПРАТИ НОВИНА
Доналд Тръмп разплака жената на Ози Озбърн
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:06
©
Шарън Озбърн се просълзи по време на гостуването си в семейния подкаст, докато пускаше гласово съобщение изпратено от президента Доналд Тръмп след смъртта на съпруга ѝ Ози Озбърн, който си отиде на 76-годишна възраст.

73-годишната Шарън се запознава с държавния глава, когато участваше в риалити шоуто му The Celebrity Apprentice през 2010 г. В подкаста "Семейство Озбърн" Шарън, дъщеря ѝ Кели и синът ѝ Джак седнаха около масата и пуснаха гласовото съобщение, което президентът е оставил на Шарън след смъртта на рокаджията от Black Sabbath на 22 юли. 

"Здравей, Шарън, Доналд Тръмп е и просто исках да ти пожелая всичко най-добро на теб и на семейството", казва президентът. "Ози беше невероятен - той беше невероятен човек. Срещнах го няколко пъти и искам да ти кажа, че беше уникален във всяко отношение и талантлив. Просто исках да ви пожелая всичко най-добро, знам, че е трудно. Знам колко близки бяхте и каквото мога, ще го направя - грижете се за себе си. Поздрави семейството - благодаря, чао."

Шарън каза, че не иска да коментира политиката, но че си е създала положително впечатление за Тръмп след участието си в неговото шоу по NBC. "Всичко, което знам, е, че това е човек, с когото работих един месец", каза Шарън. "Прекарах един месец с него и съпругата му, която винаги беше любезна, елегантна, просто беше удоволствие да се говори с него и със съпругата му."

Шарън каза, че Тръмп винаги е бил уважителен към нея по време на участието й в Celebrity Apprentice. "Той винаги е питал: "Как са децата? Как е Кели?", разказа тя. "Той беше просто страхотен човек, с когото да се говори, и винаги се е отнасял с уважение към мен и към баща ви. Не е искал нищо от нас - нищо. Мелания, същото, нищо. Те бяха страхотни."

Тя добави, че е благодарна на Тръмп, че "отдели време да направи това за нас" след смъртта на Ози. Шарън каза, че политиката не е фактор в начина, по който Тръмп се е отнесъл с нея, тъй като никога не е гласувала на избори в САЩ.

Джак похвали личното отношение на Тръмп към опечаленото семейство в този труден момент за тях. "Обичайте го или го мразете, не е трябвало да се обажда и да оставя гласово съобщение", каза Джак. Шарън каза, че смята, че гласовото съобщение е показателно, че Тръмп не е президент, който живее "в балон", тъй като "знае какво се случва по улиците".

Семейството каза, че е получило и мило послание от крал Чарлз след смъртта на певеца, пише dir.bg. 

"Нашият крал - сега говорим за него - той е невероятен човек. Не само защото ни писа, когато Ози почина, но ако го е направил за нас, знаете, че го прави за много, много хора. Той се грижи за околната среда, за животните. Той се грижи за много, много, много неща. И има добро сърце. Има добро сърце."


предишна страница [ 1/373 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
