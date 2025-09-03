Днес става на 87

© Лидия Петрова Вълкова е българска актриса. Известна е с озвучаването на филми и сериали. Родена е на 3 септември 1938 г. в град Берковица. Завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Стефан Сърчаджиев и Методи Андонов през 1960 г.



Играе в различни периоди в трупите на Старозагорския, Пловдивския и театър "София“. Някои от най-известните ѝ роли са Луис в "Добрата стара Англия“, Цена в "Змейова сватба“ и Мери в "Жени с минало“. Вълкова участва в радио театъра и в поредиците записи на художествени произведения на театър "Пан“. Те включват "Маугли“, "Книга за джунглата“, "Пепеляшка“ и "Пинокио“



Вълкова е една от основателките на Малък градски театър "Зад канала“. Вълкова се занимава активно с озвучаване на реклами, филми и сериали от 60-те години.



По-известни заглавия с нейно участие са "Арабела“, "Шогун“, "Завръщане в Брайдсхед“, "Особен урок“, "Градината на Финци-Контини“, "Дивото дете“, "Герой на нашето време", "Над закона", "Фортуната и Хасинта“, "Убийство по сценарий“, "Туин Пийкс“, "Какво ще кажат хората“, "Досиетата Х“, "Адвокатите“, "Малкълм“, "Руби“, "Тъмна орис“, "Анатомията на Грей“, "Частна практика“, "Щурите съседи“, "Новите съседи“, "Жега в Кливланд“, "Живите мъртви“ и "Щастливо разведени“.



На 21 декември 2008 г. ѝ е връчена наградата Дубларт за цялостен принос. През 2022 г. озвучава Вендла в анимационния филм "Елфи в кухнята: Печено-сторено“.