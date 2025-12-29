Днес е "страшният ден" - поличби, традиции, обичаи и забрани за празника на 29 декември

© Plovdiv24.bg Според църковния календар на 29 декември се почита паметта на Свети 14 хиляди младенци-мъченици, избити по заповед на цар Ирод във Витлеем. На тази дата Църквата отбелязва и празника на преподобни Маркел. Денят е свързан с редица традиции, поличби и забрани, които се спазват от вярващите.



Според библейските предания влъхви и древни пророчества известили на цар Ирод за предстоящото раждане на Юдейския цар. Опасенията му за загуба на власт го накарали да се противопостави на съдбата, като издал заповед за избиването на всички новородени мъжки бебета. В резултат на това били убити 14 000 деца.



Някои исторически източници посочват, че тази бройка може да е преувеличена. Въпреки това, по онова време във Витлеем се провеждало преброяване на населението, което привлякло множество хора, включително семейства с малки деца. Ирод се надявал, че с унищожаването на всички младенци ще запази властта си, но планът му се провалил. Ангел предупредил Йосиф и Анна, които заедно с Исус избягали в Египет.



Загиналите деца били признати за първите мъченици за Христос.



Поличби, традиции, обичаи и забрани



Народните метеорологични знаци, свързани с този ден, се използват за предсказване на времето през следващите месеци. Ако на 29 декември има слана, се вярва, че студът ще се задържи до пролетта. Смята се още, че каквото е времето на този ден, такъв ще бъде и месец април.



Денят е известен в народните вярвания като "Страшният ден". Според поверията тогава зли сили обикалят навсякъде, поради което хората трябва да бъдат особено внимателни. Съществува обичай да се горят стари вещи, тъй като се вярва, че така се прогонва нещастието от дома.



На църковния празник 29 декември е забранено да се псува, да се проявява мързел, да се завижда или да се отказва помощ на нуждаещите се. Църквата осъжда алчността, клюките и отмъщението.



Според народните вярвания на този ден не бива да се оплаквате от съдбата, да отказвате милостиня или да оставяте децата без надзор.



На този православен празник хората отправят молитви към светците за здраве, закрила и благополучие. Смята се, че денят трябва да бъде посветен на дома, семейството и най-близките хора.