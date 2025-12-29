ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Днес е "страшният ден" - поличби, традиции, обичаи и забрани за празника на 29 декември
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:52Коментари (0)755
© Plovdiv24.bg
Според църковния календар на 29 декември се почита паметта на Свети 14 хиляди младенци-мъченици, избити по заповед на цар Ирод във Витлеем. На тази дата Църквата отбелязва и празника на преподобни Маркел. Денят е свързан с редица традиции, поличби и забрани, които се спазват от вярващите.

Според библейските предания влъхви и древни пророчества известили на цар Ирод за предстоящото раждане на Юдейския цар. Опасенията му за загуба на власт го накарали да се противопостави на съдбата, като издал заповед за избиването на всички новородени мъжки бебета. В резултат на това били убити 14 000 деца.

Някои исторически източници посочват, че тази бройка може да е преувеличена. Въпреки това, по онова време във Витлеем се провеждало преброяване на населението, което привлякло множество хора, включително семейства с малки деца. Ирод се надявал, че с унищожаването на всички младенци ще запази властта си, но планът му се провалил. Ангел предупредил Йосиф и Анна, които заедно с Исус избягали в Египет.

Загиналите деца били признати за първите мъченици за Христос.

Поличби, традиции, обичаи и забрани

Народните метеорологични знаци, свързани с този ден, се използват за предсказване на времето през следващите месеци. Ако на 29 декември има слана, се вярва, че студът ще се задържи до пролетта. Смята се още, че каквото е времето на този ден, такъв ще бъде и месец април.

Денят е известен в народните вярвания като "Страшният ден". Според поверията тогава зли сили обикалят навсякъде, поради което хората трябва да бъдат особено внимателни. Съществува обичай да се горят стари вещи, тъй като се вярва, че така се прогонва нещастието от дома.

На църковния празник 29 декември е забранено да се псува, да се проявява мързел, да се завижда или да се отказва помощ на нуждаещите се. Църквата осъжда алчността, клюките и отмъщението.

Според народните вярвания на този ден не бива да се оплаквате от съдбата, да отказвате милостиня или да оставяте децата без надзор.

На този православен празник хората отправят молитви към светците за здраве, закрила и благополучие. Смята се, че денят трябва да бъде посветен на дома, семейството и най-близките хора.


Още по темата: общо новини по темата: 225
28.12.2025 »
28.12.2025 »
28.12.2025 »
27.12.2025 »
27.12.2025 »
27.12.2025 »
предишна страница [ 1/38 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Наша фолк певица: Докато тя не се роди, той умираше малко по малк...
08:54 / 29.12.2025
Как да си направим истинска сурвачка с магическа сила
21:50 / 28.12.2025
Истината за фризера: След колко време месото и рибата са годни за...
21:17 / 28.12.2025
Мария Бакалова изкоментира образа на Ивана Тръмп
20:46 / 28.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Доскоро я носеха на ръце, а днес пътува с трамвай
16:25 / 28.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Внимавайте с еврото! Серия "Европа" не включва банкнота от 500 евро от 2019 г. насам
Внимавайте с еврото! Серия "Европа" не включва банкнота от 500 евро от 2019 г. насам
15:39 / 27.12.2025
Бизнесмен: Оттеглям се!
Бизнесмен: Оттеглям се!
11:36 / 27.12.2025
Криско: През 2008 г. нямах никакви пари и живеех на мизерни места с много хлебарки
Криско: През 2008 г. нямах никакви пари и живеех на мизерни места с много хлебарки
16:36 / 27.12.2025
Не обменяйте сега: Курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задължителен едва от 1 януари
Не обменяйте сега: Курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задължителен едва от 1 януари
16:29 / 28.12.2025
Почина Мария Карафезиева
Почина Мария Карафезиева
13:55 / 27.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Две земетресения са регистрирани в България
Две земетресения са регистрирани в България
11:41 / 27.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
51-ото Народно събрание
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: