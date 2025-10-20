ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Деси Слава: Време ми е
Младата баба, която миналата година гушна първата си внучка от големия си син Майки, последно бе интимна с боксьора Благой Найденов, от когото има втори син-Борис. След това, твърди 46-годишната певица, е на сухо, пише HotArena.
Изпълнителката, която преди години бе сред най-популярните в чалгата, се върна към фолклора и съответно промени визията си. Тя махна изкуствените коси и тежкия грим, а от новата й фигура липсват десетина килограма.
Деси не крие, че е отслабнала с помощта на медикаменти, след като години водеше борба с килцата. Тя обаче запази любовта си към високите токчета.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1827
|
|предишна страница [ 1/305 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Мари сяда на стола на Гала?
09:22 / 20.10.2025
Роден е в Дубай на днешния ден преди 51 години, но е българин и х...
09:02 / 20.10.2025
Учени от СУ откриха: Топлата вода в домовете ни може да е скрита ...
23:04 / 19.10.2025
Почина басистът на Limp Bizkit
12:09 / 19.10.2025
Меди: Срамувал съм се от произхода ми заради тази група хора, кои...
11:16 / 19.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни
21:31 / 18.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Намушканото момче в столичен мол е в много тежко състояние
21:54 / 19.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS