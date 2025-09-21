ИЗПРАТИ НОВИНА
Д-р Енджи Касабие с авторско предаване в един от най-влиятелните ТВ канали
10:21
©
Световноизвестната диетоложка д-р Енджи Касабие постигна нов голям успех в кариерата си – тя стартира собствено авторско предаване в ефира на един от най-влиятелните телевизионни канали в арабския свят – Sky News Arabia.

Популярна със своите програми за здравословно хранене и успешно свалени килограми на холивудски легенди като Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Робърт Де Ниро, както и редица индийски актьори, д-р Касабие вече влиза в ново амплоа – телевизионен водещ.

Предаването ще бъде посветено на здравето, храненето и балансирания начин на живот. Д-р Касабие планира да кани и български гости, с което да популяризира родината си пред милионната аудитория на Sky News Arabia.

Родена в Бейрут, Ливан, но свързала живота си с България, Енджи Касабие владее няколко езика и е изключително активна в социалните мрежи, където вдъхновява стотици хиляди последователи.

Атанас Лазаров, медиен експерт и продуцент:

"Д-р Енджи Касабие е истинска гордост за България. Sky News Arabia ѝ повери авторско предаване – признание, което поставя страната ни на световната карта. Убеден съм, че нейната харизма и професионализъм ще впечатлят милиони зрители по целия свят.“


Статистика: