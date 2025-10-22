ИЗПРАТИ НОВИНА
Чудната билка на баба Ванга, която е препоръчвала на всички
Автор: ИА Фокус 11:35Коментари (0)268
Българска пророчица баба Ванга е давала съвети на хората по всякакви въпроси, включително за лечението с билки. 

Най-популярната от тях Ванга препоръчала на стотици. Тя споделяла, че това е най-добрата билка за отслабване. 

Добре е тази билка да се използва от хора, които имат проблеми с храносмилането, диария, хемороиди, както и главоболие, кашлица, безсъние. Билката е много полезна и за хората, които имат проблеми със съня или страдат от липса на апетит. Външно билката може да се използва при възпаление на клепачите или възпалени венци.

Омайничето представлява многогодишно тревисто растение, което се среща в сенчести тревисти места на територията на цяла България.

Съществуват четири вида омайниче: червено, ручейно, родопско и градско.Според баба Ванга е добре да сложите във вряла вода 100 грама омайниче за пет минути. След като водата изстине, прецеждате билката и пиете отварата в продължение на три дни.

Изсушените корени на омайничето притежават обезболяващо, антисептично и тонизиращодействие.

Източник: zdrave.to







Още новини от Любопитни новини:
Статистика: