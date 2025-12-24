ЗАРЕЖДАНЕ...
|Човек попита в мрежата "Ще може ли с българското евро да се пазарува в Гърция?"
Приемаме въпроса като закачка и провокация, но мнозина от потребителите на въпросната група във Facebook бяха скандализирани.
ФОКУС публикува част от мненията, без редакторска намеса:
– Понякога се чудя... как такива хора завършват средно?
– Още няма официална информация от Гръцките власти по въпроса
– Спрете Земята, искам да сляза
– Не, обменете си гръцко евро!
– Не, даже и в Кауфланд няма да го приемат....а в Лидл само немско и австрийско...а ти най-добре се качи нависоко където няма хора
– За това стачкуват Гърците , за да може да се пазарува с българско евро , ама още не е гласувано в парламента
– Аз лично не бих тръгнал за Гърция с българско евро, но всеки сам си преценЯ
– И сега какво ще се окаже, че българското евро няма да важи в чужбина. Само за България. Ох, не знам, не знам.
Коментарите са десетки и все в този дух, а шегаджията написа: Благодаря за коментарите. Доказахте, че Благоевград сте номер 1!
И за да няма две мнения по въпроса, ФОКУС припомня, че еврото е едно за всички държави в еврозоната и независимо, че всяка страна има банкноти и монети, които носят нейните символи, спокойно може да си пазарувате с тях навсякъде. Не случайно наричат еврото "еднинната валута" на Европа.
