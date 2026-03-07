ЗАРЕЖДАНЕ...
Честито на Деси Слава!
Майка ѝ е сестра на поп певицата Мими Иванова. Първоначално живее в Гълъбово, след развода на родителите си при своите баба и дядо в Пет могили, Новозагорско, а след това за известно време в Хисаря. През 1994 година се връща в Гълъбово и учи в Техникума по енергетика и електротехника.
Още като ученичка през 1996 година Десислава Донева изпълнява повечето песни в албума "Солисти“ на фолклорния Оркестър "Раднево“. Албумът е записан от музикалния издател "Пайнер“, с когото малко по-късно тя сключва договор като самостоятелен изпълнител, преориентирайки се жанрово към попфолка. "Пайнер“ издават първите четири самостоятелни албума на Деси Слава – "Нямам проблеми“ (1998), "Ези тура“ (2000), "Завинаги“ (2001) и "Мистерия“ (2002).
Честит 47-и рожден ден!
