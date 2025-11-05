ИЗПРАТИ НОВИНА
Цеца не може да си намери място заради скандала с българското знаме
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:13
©
В див бяс изпадна Цеца Ражнатович, след като медиите в Сърбия отново я питаха за драмата с развятото българско знаме в Македония.

Певицата бе причакана преди участието си в музикално тв шоу в западната ни съседка и засипана с въпроси. Цеца се появи във видимо добро настроение, но избесня, след като бе попитана за скандала.

"Цеца бясна като рис заради драмата с българското, знаме!“ Това обяви местното издание "Мондо“ за станалото.

Цеца се обиди на журналистите, че продължават да я питат за скандала в Македония и дали самата тя има български корени. Певицата е категорична, че случката вече е в миналото и не желае повече да я коментира.

За 40 години на сцената никога не съм търсила провокация. За мен казусът е приключен. Има доста по-сериозни скандали, защо се занимавате само с мен? Разпространяват се нелепи лъжи, че съм била свалена от сцената и изгонена от град Велес. Това въобще не е вярно! Пях над два часа и половина. Уважавам професията ви, но сред вас има и изключения, които разпространяват неверни твърдения“, разсърди се Цеца и побърза да влезе за снимки.

Миналата събота по време на свое участие във Велес певицата се наметна с българския трибагреник, заради което бе шумно освиркана. Твърди се, че част от феновете й дори са си тръгнали от концерта, тъй като се почувстваха обидени от демонстрацията, пише HotArena.







Статистика: