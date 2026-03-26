Глобалният стрийминг гигант Netflix разработва нов биографичен сериал, посветен на емблематичната и противоречива любовна история между мексиканските творци Фрида Кало и Диего Ривера. Проектът обещава модерен прочит на техните бурни отношения, белязани от гениалност, изневери и творчески хаос, информира Plovdiv24.bg.



Новата продукция ще проследи сложния житейски път на двамата художници, поставяйки акцент върху социалната и политическа среда на тяхното време. В центъра на сюжета е Фрида Кало – представена като независим и силен глас, която превръща личната си болка и страдание в световно признато изкуство.



Екип и продукция Зад реализацията на сериала стоят утвърдени имена в индустрията:



Режисьори на продукцията са Патрисия Риген и Габриел Рипстийн. Водещ сценарист е Мария Рене Пруденсио, а историята е базирана на романа на Клер Берест.



От Netflix описват бъдещата поредица като "бомба, обвита в коприна“ – метафора за експлозивната смес от разрушителна любов и безспорен талант, която превръща връзката на Кало и Ривера в обществен спектакъл и неизчерпаем източник на вдъхновение.