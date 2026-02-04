ИЗПРАТИ НОВИНА
Български филм с международно отличие
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:11 / 04.02.2026Коментари (0)216
© БТА
Българският филм Made in EU на режисьора Стефан Командарев спечели наградата на публиката на 52-рия Международен филмов фестивал във Вюрцбург, Германия, информира БТА.

Отличието е споделено с продукцията от Република Северна Македония "Диджей Ахмет“, след като при преброяването на зрителските гласове разликата между двата филма е била минимална - едва пет знака след десетичната запетая. "Made in EU“ е участвал в програмата, посветена на киното от Източна и Югоизточна Европа, и е предизвикал силен интерес сред публиката.

Филмът има успешен фестивален път - през ноември получи наградата на критиката на Arras Film Festival във Франция, а през септември миналата година бе отличен с Голямата награда за пълнометражен игрален филм на фестивала "Златна роза“. Продукцията откри и 39-ото издание на "Киномания“.

Световната премиера на "Made in EU“ се състоя през 2025 г. на кинофестивала във Венеция, където филмът беше включен в секцията Spotlight.


Статистика: