|Брад Пит снима следващия си филм близо до България
Очакваното посещение на актьора беше потвърдено от кмета на Хидра Йоргос Кукодакис, който заяви, че на острова се очакват "стотици хора“ от актьорския състав и снимачния екип.
"Особено сме щастливи, защото първата холивудска продукция, заснета в Гърция – "Момчето и делфинът“ със София Лорен – беше снимана именно на нашия остров през 1957 г. Затова не е случайно, че уникалната природна и кинематографична среда на Хидра отново е избрана“, каза Кукодакис.
"The Riders“ ще бъде режисиран от носителя на престижни награди Едуард Бергер и действието му се развива през 80-те години на миналия век.
Сюжетът проследява баща, изигран от Пит, който посреща дъщеря си на летище, само за да открие, че съпругата му е изчезнала. Осъзнавайки, че се е случило нещо ужасно, той тръгва да я търси.
Продукцията е поредната мащабна международна филмова реализация, заснета в Гърция, само месеци след снимките на предстоящия филм "Одисея“ на Кристофър Нолан в района на Месиния, в югозападната част на Пелопонес.
Хидра не е просто туристическа дестинация – островът е живо историческо и културно място, съхранило традициите си, с много пластове история, от морска мощ през 19 век до артистично вдъхновение днес.
Хидра е част от Сароническия архипелаг в Егейско море, разположен близо до Атина и Пирея.
Островът има дължина около 21 км, а най-високата му точка е планината Ере, висока 590 м.
През 1821 г. Хидра играе ключова роля в Гръцката война за независимост от Османската империя, с голяма търговска и морска флотилия, която подпомага борците за свобода.
В пика на своето могъщество островът разполага с повече от 150 кораба и хиляди моряци, които доминират в Средиземно море.
В миналото Хидра е била заселена от албанци православни бежанци, които допринасят за развитието на морската търговия.
На Хидра е забранено движението на моторни превозни средства - няма коли или мотори. Транспортът става пеша, с велосипеди или с магарета!
В селото улиците нямат официални имена, а хората се ориентират по забележителности и местни ориентири - например "до фурната“.
Островът няма естествени реки или извори, и питейната вода трябва да се доставя с лодки и баржи от континента.
Подчаст от старите къщи имат подземни цистерни от векове, използвани за събиране на дъждовна вода - технологично решение от миналото.
Под някои от сградите има тайни тунели, които в миналото свързвали къщи и военни постове.
Архитектурата на Хидра е запазена от 18–19 век - каменни вили, тесни улички и традиционна атмосфера.
В много къщи е забранено инсталирането на соларни панели и модерни метални елементи, за да се съхрани автентичният облик.
Островът е родното място на известни семейства и морски капитани, които допринасят за историята на Гърция.
Музеи и исторически обекти като Архивния музей на Хидра и имението на Лазарос Кундууриотис разказват за богатата морска история на острова.
На острова има множество манастири и над 300 църкви, свидетелство за силната религиозна традиция.
Хидра е била дом или вдъхновение за много художници и писатели, включително Ленард Коен, който пише част от песента си "Bird on the Wire" именно тук.
Мария Калас, Пабло Пикасо и София Лорен също са оценявали красотата на острова и са го посещавали.
Старото килийно художествено пространство Old Carpet Factory днес служи като студио и креативно убежище за артисти.
Модерната художествена сцена на Хидра продължава да расте с изложби, артистични проекти и фестивали, пише ladyzone.bg.
