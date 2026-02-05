ИЗПРАТИ НОВИНА
Брад Пит снима следващия си филм близо до България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:56
©
виж галерията
Холивудската звезда Брад Пит се очаква да пристигне на гръцкия остров Хидра в края на февруари за снимките на новия си филм "The Riders“, в който е в главната роля, съобщава "Катимерини“.

Очакваното посещение на актьора беше потвърдено от кмета на Хидра Йоргос Кукодакис, който заяви, че на острова се очакват "стотици хора“ от актьорския състав и снимачния екип.

"Особено сме щастливи, защото първата холивудска продукция, заснета в Гърция – "Момчето и делфинът“ със София Лорен – беше снимана именно на нашия остров през 1957 г. Затова не е случайно, че уникалната природна и кинематографична среда на Хидра отново е избрана“, каза Кукодакис.

"The Riders“ ще бъде режисиран от носителя на престижни награди Едуард Бергер и действието му се развива през 80-те години на миналия век.

Сюжетът проследява баща, изигран от Пит, който посреща дъщеря си на летище, само за да открие, че съпругата му е изчезнала. Осъзнавайки, че се е случило нещо ужасно, той тръгва да я търси.

Продукцията е поредната мащабна международна филмова реализация, заснета в Гърция, само месеци след снимките на предстоящия филм "Одисея“ на Кристофър Нолан в района на Месиния, в югозападната част на Пелопонес. 

Хидра не е просто туристическа дестинация – островът е живо историческо и културно място, съхранило традициите си, с много пластове история, от морска мощ през 19 век до артистично вдъхновение днес.

Хидра е част от Сароническия архипелаг в Егейско море, разположен близо до Атина и Пирея.

Островът има дължина около 21 км, а най-високата му точка е планината Ере, висока 590 м.

През 1821 г. Хидра играе ключова роля в Гръцката война за независимост от Османската империя, с голяма търговска и морска флотилия, която подпомага борците за свобода.

В пика на своето могъщество островът разполага с повече от 150 кораба и хиляди моряци, които доминират в Средиземно море.

В миналото Хидра е била заселена от албанци православни бежанци, които допринасят за развитието на морската търговия.

На Хидра е забранено движението на моторни превозни средства - няма коли или мотори. Транспортът става пеша, с велосипеди или с магарета!

В селото улиците нямат официални имена, а хората се ориентират по забележителности и местни ориентири - например "до фурната“.

Островът няма естествени реки или извори, и питейната вода трябва да се доставя с лодки и баржи от континента.

Подчаст от старите къщи имат подземни цистерни от векове, използвани за събиране на дъждовна вода - технологично решение от миналото.

Под някои от сградите има тайни тунели, които в миналото свързвали къщи и военни постове.

Архитектурата на Хидра е запазена от 18–19 век - каменни вили, тесни улички и традиционна атмосфера.

В много къщи е забранено инсталирането на соларни панели и модерни метални елементи, за да се съхрани автентичният облик.

Островът е родното място на известни семейства и морски капитани, които допринасят за историята на Гърция.

Музеи и исторически обекти като Архивния музей на Хидра и имението на Лазарос Кундууриотис разказват за богатата морска история на острова.

На острова има множество манастири и над 300 църкви, свидетелство за силната религиозна традиция.

Хидра е била дом или вдъхновение за много художници и писатели, включително Ленард Коен, който пише част от песента си "Bird on the Wire" именно тук.

Мария Калас, Пабло Пикасо и София Лорен също са оценявали красотата на острова и са го посещавали.

Старото килийно художествено пространство Old Carpet Factory днес служи като студио и креативно убежище за артисти.

Модерната художествена сцена на Хидра продължава да расте с изложби, артистични проекти и фестивали, пише ladyzone.bg.


