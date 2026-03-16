Всички 24 награди от 98-ата церемония по връчването на наградите "Оскар" бяха дадени, докато водещият Конан О'Брайън завършва шоуто с последен скеч, пишеЕто победителите в основните категории:Най-добър филм - "Една битка след друга"Най-добър актьор - Майкъл Б. ДжорданНай-добра актриса - Джеси БъклиНай-добър режисьор - Пол Томас АндерсънНай-добра поддържаща актриса - Ейми МадиганНай-добър поддържащ актьор - Шон ПенНай-добър адаптиран сценарий - "Една битка след друга"Най-добър оригинален сценарий - "Грешници"Най-добра оригинална музика - "Грешници"Най-добра оригинална песен - KPop Demon HuntersНай-добър анимационен филм - KPop Demon Hunters"Една битка след друга" е големият победител на вечерта, тъй като превърна своите 13 номинации в шест награди, надминавайки "Грешници", които бяха събрали рекордните 16 номинации.Още девет филма са спечелили по една награда всеки.В началото на 2026 г. Тимъти Шаламе беше ясен фаворит за наградата за най-добър актьор за изпълнението си в Marty Supreme. Но в края на вечерта 30-годишният отново си тръгна с празни ръце. Звездата каза миналия месец по време на градска среща на CNN: "Не искам да работя в балет, опера или неща, където е като: "Хей, поддържайте това живо, въпреки че вече никой не се интересува от това."