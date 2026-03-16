Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Всички 24 награди от 98-ата церемония по връчването на наградите "Оскар" бяха дадени, докато водещият Конан О'Брайън завършва шоуто с последен скеч, пише Sky News. 

Ето победителите в основните категории:

Най-добър филм - "Една битка след друга"

Най-добър актьор - Майкъл Б. Джордан

Най-добра актриса - Джеси Бъкли

Най-добър режисьор - Пол Томас Андерсън

Най-добра поддържаща актриса - Ейми Мадиган

Най-добър поддържащ актьор - Шон Пен

Най-добър адаптиран сценарий - "Една битка след друга"

Най-добър оригинален сценарий - "Грешници"

Най-добра оригинална музика - "Грешници"

Най-добра оригинална песен - KPop Demon Hunters

Най-добър анимационен филм - KPop Demon Hunters

"Една битка след друга" е големият победител на вечерта, тъй като превърна своите 13 номинации в шест награди, надминавайки "Грешници", които бяха събрали рекордните 16 номинации.

Още девет филма са спечелили по една награда всеки.

В началото на 2026 г. Тимъти Шаламе беше ясен фаворит за наградата за най-добър актьор за изпълнението си в Marty Supreme. Но в края на вечерта 30-годишният отново си тръгна с празни ръце. Звездата каза миналия месец по време на градска среща на CNN: "Не искам да работя в балет, опера или неща, където е като: "Хей, поддържайте това живо, въпреки че вече никой не се интересува от това."