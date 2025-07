Бен Афлек оставил Джей Ло разрушена, тя написа песен

© Дженифър Лопес разкрива загадъчни намеци за развода на Бен Афлек в текста на новата си песен.



Дженифър Лопес дебютира с шест нови песни на ексклузивно парти за 30 щастливи фенове в Лос Анджелис тази седмица, в които отново се върна към любимата си тема – Бен Афлек.



55-годишната актриса и певица подаде молба за развод с четвъртия си съпруг миналия август, в деня, който щеше да бъде втората им годишнина от сватбата. Крахът на брака им беше кулминацията на месеци наред носещи се слухове, че връзката на двойката е на път да се разпадне.



Сега изглежда, че тя се е върнала към темата за Бен в музиката си, в текста на песен, наречена Wreckage of You. Един от гостите, Едгардо Луис Ривера, сподели, че Джей Ло "продължавала да мисли за думата "wreck“, защото означава разрушение, но тя не била унищожена. Всъщност текстът на песента е: "По-силна съм след разрушенията, които остави“, пише Us Weekly.



"Wreckage of You е поп балада, която тя ни каза, че е написала и записала преди две седмици. Каза, че лежала в леглото след дълъг ден репетиции за турнето си, когато идеята за песента ѝ хрумнала. Тя спомена как миналата година е била много труден период за нея както в личен, така и в професионален план. Трябваше да отмени турнето си и наистина да се съсредоточи върху себе си“, разказа още Едгардо.



Друг участник описа музикалния номер като "много емоционална песен за това как да се откажеш от връзка и да се превърнеш в по-силен човек“.



Другите пет песни, които тя изсвири на партито са били по-весели и се казват Birthday, Free, Up All Night, Save Me Tonight и Regular.