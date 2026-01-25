ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Антония Петрова се похвали с гривни за 150 000 €
Първата е Cartier Juste Un Clou (Картие Жуст ъn Клу) в превод от френски означава "само един пирон“. Тя е 18-каратово жълто злато и струва около 5850 евро, почти 12 бона в лева. Бижуто превръща обикновения пирон в символ на минимализъм и модерност, превъплътен като изящно бижу.
Второто бижу е Clash de Cartier - тя съчетава класически елементи с модерен, рокерски вид, използвайки шипове и гривни за постигане на уникална текстура, като се "сблъсква“ традицията с бунта, предавайки усещане за двойственост и сил. Цената й е 8 800 евро.
Третото фамозно бижу е Cartier Love with Diamonds с розово злато. Цената й е феноменалните 62 500 евро или 122 240 лева. Четвъртото бижу е идентично, но от бяло злато и диаманти, а цената му е 67 000 евро или 130 753 лева. Четвъртата гривна отново е от тази серия, тя се е превърнала в символ на вечна любов и преданост. Накитът не се сваля просто така - тя се "заключва“ на китката чрез специален малък отвертка, която се доставя с нея. Това означава, че тя може да бъде свалена само с този инструмент - символично като устойчивост и трайност на връзката. Това бижу е класика, която никога не излиза от мода. Тя също е 18-карата злато и струва между около 7500 евро или 15 000 лева. Общата стойност на четирите гривни на ръката на пернишката миска е около 150 000 евро или над 297 000 лева.
Батинкова редовно публикува кадри от ежедневието си. Именно там фенове и зложелатели започнаха да броят бижутата й едно по едно. Докато едни я обсипват с комплименти за изискан вкус и класа, други я упрекват в демонстративен разкош и показност на фона на гладуващи и бедния български народ.
Запознати коментират, че подобна инвестиция в бижута е не само въпрос на суета, но и на престиж. Накитите на "Картие" отдавна са сред любимите аксесоари на световния елит, холивудски звезди и кралски особи. Неслучайно миската избира именно тази марка, с която ясно показва финансовите си възможности и статут, пише HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3126
|предишна страница [ 1/521 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 20 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
4 зодии се осмеляват да тръгнат по по-специален път
07:57 / 25.01.2026
Хора с редки имена празнуват днес
07:31 / 25.01.2026
Тя е единствената Мис България, която стана адвокат след спечелва...
07:21 / 25.01.2026
Има един вид заседяване, който може да е по-малко вреден за мозък...
19:11 / 24.01.2026
Най-скъпа е вечерята за двама в Швейцария, къде е България?
18:38 / 24.01.2026
Малки промени, които правят банята по-хигиенична
17:39 / 24.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Орлин Горанов вече е много далече от България
09:58 / 23.01.2026
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026
Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
08:57 / 23.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS