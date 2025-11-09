ИЗПРАТИ НОВИНА
Андреа обвини Меди в кражба и лъжа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:04
©
Фолкбомба разтърси музикалните среди – Андреа открито нападна колегата си Меди, обвинявайки го, че си присвоява заслуги за хита "Да си тук“, без да я спомене.

Изпълнителката, известна със своята директност, пусна откъси от интервюто на певеца при Мон Дьо, придружени с язвителен коментар в Instagram, който взриви мрежата.

Причината? Меди разказа как вдъхновението за песента му дошло от лична кореспонденция, в която се появили реплики като: "Ти никога цвете не ми подари“ и "Ти дори не си нежен с мен“. Цитатите директно се превърнали в куплет от хита му, но... без нито дума за приноса на Андреа.

"На дивана на Моника бяхме, когато ти казах как да направим припева“, написа Андреа, визирайки общата им приятелка Моника Валериева – по ирония на съдбата, и тя бивша на Меди, пишат от Блиц.

Според хора от бранша това далеч не е първият случай, в който блондинката недоволства, че името ѝ се премълчава, въпреки ключовата роля, която е изиграла. Феновете веднага подеха темата и припомниха – припевът на "Да си тук“ подозрително напомня този на Бруно Марс в хита "When I Was Your Man“. И ето го и паралелът – докато Меди пее за цветя, танци и загубена любов, Бруно Марс прави... същото, само че по-рано.

Андреа не скри, че вдъхновението за припева е дошло именно от това парче, а тя е била тази, която го подтикнала да се опре на него. Мълчанието от страна на Меди обаче я разгневило – и тя реши да проговори публично.

Междувременно, Андреа жъне аплодисменти за новото си парче "Tona, tona“ с румънския хитмейкър Кости и ромската сензация Tzanka Uraganu. Освен силния текст и впечатляващото видео с два танцови състава и кукерска група, се говори, че темата на песента е вдъхновена от драматичната ѝ раздяла с Кубрат Пулев.

"Топа, топа, топа, във ръцете си държеше… Топа, топа, топа, ти гадняр със нея беше“, пее Андреа с емоция, която трудно можеш да сбъркаш – и със заявка, че истината вече не се крие. Особено когато става дума за сърце... и припев.


