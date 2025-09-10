ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Алкохолът за малко да съсипе кариерата му, загуби семейството си, но той успя да се съвземе
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:08Коментари (0)1092
©
Холивудската легенда Чарли Шийн официално свали маската. По време на откровен разговор с Дейвид Духовни в Ню Йорк, звездата от "Плутоон“ и "Двама мъже и половина“ разкри как бащинството го е променило, какво го е довело до трезвост и как е събрал сили да напише мемоар, в който не спестява нищо.

"След като най-накрая оставих бутилката, децата ми започнаха да идват у дома. Отговорността ме удари като влак“, каза Шийн пред публиката в 92nd Street Y.

Неговата книга The Book of Sheen, която излиза официално във вторник, проследява бурния му живот — от почти фаталното раждане през 1965 г., до момента, в който слага край на алкохола и наркотиците през 2017 г. Книгата е написана с необичаен стил — някои думи са умишлено изписани така, както той ги "чува в главата си“. Например, "dude“ става "dood“.

"Исках читателят да се чувства така, сякаш е с мен в стаята — на малка вечеря, на чаша вода, докато разказвам всичко това“, обясни той.

Шийн не се свени да говори за най-тъмните си моменти. Описва "интензивния сексуален компонент“ на наркотиците, особено кокаина, и споделя, че алкохолът е бил неговата най-голяма слабост, тъй като помагал срещу заекването му — но само за първия час. "Проблемът е следващите 12 часа“, признава той.

Актьорът откровено казва: "Аз съм добър човек. Понякога добрите хора правят лоши неща, но единственият начин да останеш добър, е да ги признаеш и да продължиш напред.“

Шийн също така разкрива, че част от домашните му филми, заснети още като дете заедно с братята Пен – Шон и Крис, ще бъдат показани в предстоящия документален филм aka Charlie Sheen в Netflix (в два епизода), който излиза в сряда. Темите на филмите? Криминални истории, отмъщение и злодеи – типичен "Шийн стил“.

"Докато всички караха скейт или сърфираха, ние снимахме“, спомня си той с усмивка.

"Писането на тази книга беше най-трудната и най-удовлетворяваща работа в живота ми“, каза той и намекна, че евентуалното му завръщане на екран може да бъде само в проект, написан лично от него. "Може би трябва да напиша следващото нещо, в което ще играя.“


Още по темата: общо новини по темата: 1204
10.09.2025 Драго Чая: Мълчанието в колата - нож да го срежеш
10.09.2025 Най-известната българка в Куба, близка до Кастро, потомка на голям български род, става на 82
10.09.2025 Дъщерята на Юлиан Вергов обра овациите с поредната си изненада
10.09.2025 Фолк певица: Не беше любов от пръв поглед
10.09.2025 Семейна война? Гришо и Александър Василев не си говорят от години
09.09.2025 Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
предишна страница [ 1/201 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Семейна война? Гришо и Александър Василев не си говорят от години...
07:43 / 10.09.2025
Почитаме три светици, мъченици за християнската вяра
07:16 / 10.09.2025
Днес съдбата дава правилните решения на проблемите
07:12 / 10.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
9 септември 1944 г.: Най-противоречивата дата в новата история на...
09:59 / 09.09.2025
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъп...
09:57 / 09.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Опитен водач: На магистралата край Пловдив агресивни шофьори ни изпреварваха със 170 км/ч
Опитен водач: На магистралата край Пловдив агресивни шофьори ни изпреварваха със 170 км/ч
21:20 / 08.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
От 2026 година ваучерите за храна могат да се увеличат до 150 евро месечно от следващата година
От 2026 година ваучерите за храна могат да се увеличат до 150 евро месечно от следващата година
22:06 / 08.09.2025
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
20:55 / 09.09.2025
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
15:25 / 08.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Мачове на България за Купа "Дейвис"
Попълване на регулатори
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: