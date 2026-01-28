Александра Богданска показа кадри от купона

© Инстаграм Една от най-популярните инфлуенсърки в България – Александра Богданска, отбеляза своя 32-ри рожден ден.



В Instagram тя показа кадри от купона, на които се вижда страхотна бутикова торта с малини и запалени свещички.



Преди да ги духне, Богданска си пожелава нещо, като е затворила очи и е съединила ръцете си в знак "молитва".



На друг кадър тя показва огромна порция пържени картофки - нещо, което почти всеки човек обича да похапва. На снимката Алекс е облечена доста предизвикателно и оскъдно.