Алекс Богданска прежали Дани Петканов, лайква постовете на новата му жена

© Моделът и телевизионна водеща Алекс Богданска привлече вниманието на последователите си, след като хареса публикация на Глория Петкова.



Глория в момента се намира в Милано, където споделя серия от стилни кадри от пътуването си.



Снимките показват непринудена и елегантна атмосфера, характерна за естетиката и като един от фотосите е върху хотелско легло.



Жестът на Алекс не остана незабелязан от феновете, които коментират с усмивки и любопитство в социалните мрежи.



Явно Богданска е прежалила Дани Петканов и няма против да задържа добри взаимоотношения с новите му приятелки, пише "България Днес".