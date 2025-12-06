ИЗПРАТИ НОВИНА
Актьор открехна вратата в новия "Под прикритие"
Бившият футболист Даниел Златков, известен в медийното пространство като БГ Роналдо, поля втора роля в киното. Този път звездата му ще изгрее в дългоочаквания шести сезон на криминалната сага "Под прикритие“. Това издаде самият той.

"До момента не съм коментирал образа си. Ролята ми е на охранител. Ще пазя гърба на един от лошите герои, но не мога да издам повече (смее се). Партнирам си с няколко души. За първи път се сблъсквам по този начин с "Под прикритие“, аз съм ужасно голям фен на предходните сезони. Все още провокират интереса ми“, коментира Даниел, който любопитните очи познават както от зеления килим, така и от ринга.

Мускулестият мачо издава, че има интерес към на първо четене далечната професия. "Харесва ми случващото се на снимачен терен, имам желание да се развивам в тази сфера. Разбира се, като мъж фокусът ми пада върху проекти от този тип, по-криминални, наситени с екшън сцени, динамични и завладяващи сюжети. Ако в бъдеще получа покана, със сигурност бих приел“, казва още той. Не разкрива нищо от предстоящите епизоди, тъй като мистерията около образите на познатите мафиоти буди куп въпроси у симпатизантите на сериала.

"Не мога да издам нищо от случващото се. Атмосферата е приятна, работи се на много високо ниво“, категоричен е Златков. На терен той ще се сблъска със Захари Бахаров в обувките на подземния шеф Иво Андонов, а в част от ретроспективни сцени, които ще обогатят сюжета, публиката ще се наслади още веднъж на играта на Михаил Билалов като бизнесмена Петър Туджаров-Джаро и Мариан Вълев в образа на Росен Гацов-Куката.

Сред новите лица ще се наредят всеобщите любимци Юлиан Вергов, Радина Кърджилова и Павел Иванов, който доби огромна слава след превъплъщението си на Георги Аспарухов в "Гунди – Легенда за любовта“.

"Това не е първата ми среща с киното. Снимал съм се в проект за "Нетфликс“, това се случи 2018 година, когато режисьорът Валери Милев ми се довери. Жанрът на филмовата лента беше екшън хорър. Останалият опит, който имам, е от реклами. Повечето брандове, които популяризирам, са чуждестранни“, допълва Даниел, визирайки сериала Bullets of Justice, чийто превод е "Куршуми на справедливостта“. Любопитна подробност е, че сред звездите на снимачната площадка нашенецът среща американската звезда Дани Трехо, пише "Телеграф“.


