9 години Наум Шопов не знаел, че има сестра
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:47Коментари (0)831
©
Личният живот на актьора Наум Шопов – младши донякъде прилича на сюжет от сериал, в който съдбата предлага неочаквани обрати на главния герой. Днес той е грижовен съпруг и баща, лице на новото поколение в българското кино, но в детството си изживява шок, за който малцина знаят. Оказва се, че до деветата си година Наум е живял, без дори да подозира, че има по-голяма сестра. Тя се казва Невена, дъщеря на Христо Шопов от първия му брак. Нейна майка е изящната и талантлива балерина Александра Георгиева.

Малко след раждането на Невена, Александра взема съдбоносно решение – напуска България и заминава за Германия, защото получава шанс да развие кариерата си в Берлин. Години по-късно тя признава, че причината за раздялата с Христо е била именно кариерата й: сцената и танцът се оказват по-привлекателни за нея от семейния живот с Шопов, който е известен с трудния си характер.

Невена расте далеч от София в артистична, но и донякъде трудна среда. Баща й Христо остава фигура, която присъства в живота й, но по-рядко. Истинската стабилност и мъжки пример тя намира в лицето на своя дядо по майчина линия – човекът, който я възпитава и закриля. Загубата му по-късно оставя дълбока празнина, но и трайна следа в характера й.

Детството на малкия Наум пък минава в пълно неведение за това, че някъде има сестра. До онзи съдбовен ден, когато е едва 9-годишен. Тогава баща му Христо Шопов, известен с трудния си характер и склонност към избухвания, събира сили и му казва истината. Новината пада върху момчето като гръм от ясно небе: "Имаш сестра. Тя е на 14 години".

Първата им среща е вълнуваща, но и напрегната. В началото двамата не успяват да намерят общ език – тя е затворена и пораснала преждевременно, той пък е на прага на пубертета и изпълнен със смесени чувства. Годините обаче минават, а отношенията им постепенно се затоплят.

Големият пробив настъпва тогава, когато и двамата стават родители. Наум и половинката му Теа посрещат на бял свят дъщеря си Амая, а Невена и съпругът й се радват на малката Линеа. Именно децата сближават брат и сестра, които до този момент са били по-скоро познати, отколкото близки. Амая и Линеа стават най-добри приятелки, и днес често могат да бъдат видени заедно като истински първи братовчедки.

Преди месеци Невена взема едно от най-големите решения в живота си - да се премести от Берлин в София
©
със семейството си. За жена, изградила кариерата и света си в Германия, това е труден завой, но изборът е категоричен: тя иска децата й да растат по-близо до корените си и до семейството. Наум не крие радостта си – за пръв път от години сестра му ще бъде наблизо, а срещите им вече няма да зависят от самолетни билети и празнични поводи.

В същото време отношенията на Наум с баща му Христо остават напрегнати. Двамата не си говорят от години, а актьорът често признава, че разчита единствено на топлата и постоянна връзка с майка си Мариана.

Христо Шопов, легенда на българското кино, е известен със суровия си характер – черта, която тежи върху отношенията със сина му. Дали Невена поддържа контакт с татко си, остава мистерия, която тя не обича да коментира публично.

Днес, когато Наум и Невена вече са зрели хора, тяхната история е доказателство, че кръвните връзки могат да устоят на времето и разстоянията. Макар през детството си да са били разделени, като възрастни те намират начин да наваксат пропуснатото. Най-голямото доказателство за това са техните деца – Амая и Линеа, които вече градят мостове там, където някога е имало раздели и тайни, пише HotArena.


