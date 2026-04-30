В 15:30 ч. на 30 април 1945 г., докато съветската артилерия разтърсваше центъра на Берлин и червеноармейците се сражаваха на по-малко от 500 метра от райхсканцеларията, Адолф Хитлер се застреля в личния си кабинет във Фюрербункера. До него лежеше съпругата му Ева Браун, мъртва от поглъщане на цианид. Двамата бяха женени едва 40 часа преди това.

С този акт започваше последната глава на нацистка Германия - режим, който за 12 години беше отговорен за смъртта на около 75 милиона души в най-разрушителния конфликт в човешката история.

Бункерът: 8 метра под земята

Фюрербункерът беше построен в две фази, през 1936 и 1944 г., под градините на старата райхсканцелария на "Вилхелмщрасе" в Берлин. Защитен от 4 метра бетон и разположен на дълбочина 8 метра под повърхността, той имаше 30 малки помещения, собствен генератор и вентилация.

Хитлер слиза в него на 16 януари 1945 г. и така и не го напуска повече, освен за кратки разходки в градината, прекъсвани от съветските обстрели. Последните 105 дни от живота си нацисткият лидер прекарва в това подземно убежище, подписвайки заповеди за съпротива до последния войник, докато режимът се разпада около него.

Последните часове

На 29 април Хитлер получава потвърдена информация, че италианският диктатор и негов съюзник Бенито Мусолини е екзекутиран от партизани и тялото му е окачено надолу с главата на бензиностанция в Милано. Според свидетели това решава неговата собствена съдба, той не желае подобна публична участ.

Същата нощ, в малка церемония в бункера, Хитлер се жени за дългогодишната си спътница Ева Браун. Веднага след това продиктува политическото си завещание, в което назначава адмирал Карл Дьониц за свой наследник като президент на Райха.

На 30 април Хитлер обядва за последен път с готвачката си и двете секретарки. Около 15:30 ч. той и Ева Браун се оттеглят в личния му кабинет. Минути по-късно адютантът Ото Гюнше намира двете тела, Хитлер с огнестрелна рана в дясното слепоочие, Браун без видими наранявания.

Според предварителните инструкции на Хитлер, телата им са изнесени в градината на райхсканцеларията, залени с бензин и изгорени, за да не се повторят сцените от Милано.

Краят на Третия райх

Самоубийството на Хитлер не сложи край на войната моментално. Берлин падна на 2 май 1945 г., когато последните защитници на града се предадоха на маршал Георгий Жуков. Адмирал Дьониц, ръководител на онова, което беше останало от германската държава, прехвърли правителството във Фленсбург.

На 7 май 1945 г. в Реймс, Франция, генерал Алфред Йодл подписа безусловната капитулация на Германия. За официален край се счита следващия ден, 8 май 1945 г. - датата, която Западът отбелязва като Ден на победата в Европа (V-E Day). Поради разликата в часовите зони Съветският съюз и Източна Европа отбелязват победата на 9 май.

Какво остана от бункера

След войната съветските власти запечатаха входовете. През 1947 г. опит за разрушаване беше частично успешен. Окончателно бункерът беше изравнен със земята през 1988-89 г., преди падането на Берлинската стена.

Днес на мястото на Фюрербункера се намира обикновен паркинг в центъра на Берлин, на ъгъла на Гертруд-Колмар-Щрасе и Ин ден Министергертен. От 2006 г. там стои малка информационна табла с историческа информация. Решение, взето съзнателно от германските власти: никаква мемориализация, никакво превръщане в място за поклонение.

81 години по-късно куршумът, който прекрати живота на Хитлер, продължава да напомня, че и най-мощните режими завършват по един и същ начин - обикновено в бункер, обкръжени от собствените си руини.