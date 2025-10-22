ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Спортни
Общество
Политика
|Политолог: Не знам доколко са адекватни понятията "парламент", "правителство" и "министър-председател"
"Аз не съм изненадана от това, което се случва, защото това е нивото, това е управлението. Друго в този парламент не може да има. Не знам доколко са адекватни понятията вече "парламент“, "правителство“, "министър-председател“. Те не изпълняват функциите си. Така че засега политиката действително е на пауза. Разпределят се разни средства, чакат се средства. Сега ние чакаме бюджет. Те още не могат да се договорят как ще го направят. И докато не се договорят, ще има и мълчания, ще има и най-различни предложения, които няма да се случват“. Това коментира политологът Мария Пиргова.
"Този формат ще си управлява. Предполагам, че така ще бъде до пролетта на другата година“, отбеляза тя.
"Имаше някакъв изблик на емоции в един от лидерите на коалицията. И след това всичко се оправи. Направи си той един голям тур на неговите хора из цялата страна. Видя, че партията му е стабилна, че не е оглозгана, не е изгризана, не е одядена, не е отхапана. И сега вече много по-спокойно може да работи, защото вече знае какво има зад себе си“, заяви политическият пиар експерт за Нидал Алгафари за изявлението от миналата седмица на Бойко Борисов.
"Борисов си преследваше своите цели, те са свързани с политическа партия ГЕРБ. И самият факт, че продължаваме да го коментираме толкова дни, след като се случи, показва, че той е имал своя ефект и е изпълнил своите цели“, отбеляза политическият анализатор Георги Харизанов пред bTV.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 29
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Аналитични новини:
Господа съветници, не ставайте смешни – предишен мандат не се раз...
14:48 / 21.10.2025
Антрополог: Борисов е ключовият камък, хората на Слави са интерес...
20:58 / 20.10.2025
Гледай Пазарджик, мисли за Пловдив
14:13 / 14.10.2025
Радваме им се, но дали си заслужаваме героите?
10:04 / 10.10.2025
Чистотата, глупако, чистотата!
16:05 / 30.09.2025
Паметникът на Съединението – знак за 1885 г., а не за 1985-а на к...
17:29 / 06.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
Глория напусна сцената
16:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS