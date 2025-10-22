Политолог: Не знам доколко са адекватни понятията "парламент", "правителство" и "министър-председател"

© Една седмица близо, държавата беше в режим на пауза, след като и Народното събрание не можеше да се събере заради липсата на кворум, нямаше и заседание на Министерския съвет. Във вчерашния ден разбрахме, че никакви или минимални корекции ще има.



"Аз не съм изненадана от това, което се случва, защото това е нивото, това е управлението. Друго в този парламент не може да има. Не знам доколко са адекватни понятията вече "парламент“, "правителство“, "министър-председател“. Те не изпълняват функциите си. Така че засега политиката действително е на пауза. Разпределят се разни средства, чакат се средства. Сега ние чакаме бюджет. Те още не могат да се договорят как ще го направят. И докато не се договорят, ще има и мълчания, ще има и най-различни предложения, които няма да се случват“. Това коментира политологът Мария Пиргова.



"Този формат ще си управлява. Предполагам, че така ще бъде до пролетта на другата година“, отбеляза тя.



"Имаше някакъв изблик на емоции в един от лидерите на коалицията. И след това всичко се оправи. Направи си той един голям тур на неговите хора из цялата страна. Видя, че партията му е стабилна, че не е оглозгана, не е изгризана, не е одядена, не е отхапана. И сега вече много по-спокойно може да работи, защото вече знае какво има зад себе си“, заяви политическият пиар експерт за Нидал Алгафари за изявлението от миналата седмица на Бойко Борисов.



"Борисов си преследваше своите цели, те са свързани с политическа партия ГЕРБ. И самият факт, че продължаваме да го коментираме толкова дни, след като се случи, показва, че той е имал своя ефект и е изпълнил своите цели“, отбеляза политическият анализатор Георги Харизанов пред bTV.