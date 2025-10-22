ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Спортни
Общество
Политика
Политолог: Не знам доколко са адекватни понятията "парламент", "правителство" и "министър-председател"
Автор: ИА Фокус 10:27Коментари (0)280
©
Една седмица близо, държавата беше в режим на пауза, след като и Народното събрание не можеше да се събере заради липсата на кворум, нямаше и заседание на Министерския съвет. Във вчерашния ден разбрахме, че никакви или минимални корекции ще има.

"Аз не съм изненадана от това, което се случва, защото това е нивото, това е управлението. Друго в този парламент не може да има.  Не знам доколко са адекватни понятията вече "парламент“, "правителство“, "министър-председател“.  Те не изпълняват функциите си. Така че засега политиката действително е на пауза.  Разпределят се разни средства, чакат се средства.  Сега ние чакаме бюджет.  Те още не могат да се договорят как ще го направят.  И докато не се договорят, ще има и мълчания, ще има и най-различни предложения, които няма да се случват“. Това коментира политологът Мария Пиргова.

"Този формат ще си управлява. Предполагам, че така ще бъде до пролетта на другата година“, отбеляза тя.

"Имаше някакъв изблик на емоции в един от лидерите на коалицията. И след това всичко се оправи. Направи си той един голям тур на неговите хора из цялата страна. Видя, че партията му е стабилна, че не е оглозгана, не е изгризана, не е одядена, не е отхапана. И сега вече много по-спокойно може да работи, защото вече знае какво има зад себе си“, заяви политическият пиар експерт за Нидал Алгафари за изявлението от миналата седмица на Бойко Борисов.

"Борисов си преследваше своите цели, те са свързани с политическа партия ГЕРБ. И самият факт, че продължаваме да го коментираме толкова дни, след като се случи, показва, че той е имал своя ефект и е изпълнил своите цели“, отбеляза политическият анализатор Георги Харизанов пред bTV.


Още по темата: общо новини по темата: 29
22.10.2025 »
22.10.2025 »
22.10.2025 »
21.10.2025 »
21.10.2025 »
21.10.2025 »
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Аналитични новини:
Господа съветници, не ставайте смешни – предишен мандат не се раз...
14:48 / 21.10.2025
Антрополог: Борисов е ключовият камък, хората на Слави са интерес...
20:58 / 20.10.2025
Гледай Пазарджик, мисли за Пловдив
14:13 / 14.10.2025
Радваме им се, но дали си заслужаваме героите?
10:04 / 10.10.2025
Чистотата, глупако, чистотата!
16:05 / 30.09.2025
Паметникът на Съединението – знак за 1885 г., а не за 1985-а на к...
17:29 / 06.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
12:26 / 20.10.2025
Правителство предложи край на лятното часово време
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
09:57 / 21.10.2025
Глория напусна сцената
Глория напусна сцената
16:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Жандармерия пред община Пловдив
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хаос в столичен мол, чуват се крясъци
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: