Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:34 15:34 1227 1227

Комикът Рей Романо официално вече е дядо! Дъщеря му Али сподели преди ден в социалните мрежи, че синът ѝ се е родил преди месец.



"Един месец с моя мъж, Рекс Роман Уайлзол“, написа 35-годишната щастлива майка към снимките на детето - което е плод на любовта между Али и съпругът ѝ Закъри Уайлзол.



"Той пристигна на 25.02.26“ сподели още Али. "Въпреки че не беше началото на родителството, което си представяхме, нашето силно момче ни показа нов смисъл на любовта. Накара ни здраво да се потрудим, но е моят нов най-добър приятел и малък герой!“



На снимките Рекс позира облечен с панталони на райета, а непосредствено до него е симпатичният отпечатък на малките му крачета.



А още по-щастлив е 68-годишният Рей Романо. Наскоро актьорът, който освен Али има и трима сина със съпругата си Анна - близнаците Матю и Грегъри (33 г.) и Джозеф (28 г.), сподели как се надява да бъде наричан като дядо. "Моят баща беше Папа Ел, така че мисля, че ще опитаме с Папа Рей,“ каза той на шега в предаването Today през февруари.



Рей и Анна са женени щастливо повече от 30 години.



В друго интервю звездата от "Всички обичат Реймънд“ изрази вълнението си от първото си внуче и защо е смята, че да си дядо е "най-прекрасното нещо на света“.



"Хем е същото като родителство – когато можеш да си играеш безкрайно с тях, но когато миришат, ги връщаш обратно.“



Рей призна и, че самият той е бил сериозно изнервил сериозно след раждането на първото му дете. "Взех жена ми и Али от болницата. А когато излязох с новородено бебе в ръцете, се оказа, че колата ми я няма заради неправилно паркиране. Так че, дъщеря ми се прибра вкъщи с жълто такси.“



Али, която работи в сферата на публичността, се омъжи за Уайлзол на 21 септември 2024 г. в Ню Йорк, съобщава People. "Беше сватбата на мечтите ми,“ сподели тогава тя.



Двойката се запознава чрез приятели през 2021 г. "Той разля мартини върху мен и ми каза, че изглеждам като Кармела Сопрано (героиня от поредицата "Семейство Сопрано“) – и бях пленена,“ спомня си Али.