Гаф спъна делото срещу Христо Шопов
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:32
©
Пореден гаф спъва делото срещу актьора Христо Шопов, който е обвинен в заплаха за убийство с огнестрелно оръжие срещу съседката му Патриша Тийвс, гражданка на Люксембург.

На вчерашното заседание в Софийския районен съд стана ясно, че комплексната експертиза на записите от телефона на жертвата е готова, но не е преведена на английски език. В началото на делото имаше подобен проблем. Изследването на трите вещи лица е изключително обемно и ще се наложи да се намери преводач, който разбира от тази специализирана материя.

Делото бе отложено за февруари, за да могат страните да се запознаят с резултатите от експертизата, както и да има време тя да бъде преведена, защото самата Патриша Тийвс трябва също да се запознае със заключенията й. В противен случай правата й ще бъдат нарушени и това може да се окаже поредната пречка за делото.

Тази експертиза се очакваше дълго време - над година и половина. Тя трябва да установи дали записите от телефона на жертвата на Шопов са автентични, както и дали гласът, който се чува на тях, е този на актьора. Също така и дали мъжът, който се вижда на кадрите, е Шопов. Експертите са трима, като единият от тях е нает само и единствено за звуковата част от експертизата, а именно гласът на Шопов. Другите двама изследват автентичността на кадрите и всичко останало, което касае записа и това дали може да е бил манипулиран.

През февруари месец догодина кадрите от телефона на Патриша Тийвс ще бъдат показани на видео в съдебната зала, а експертите ще бъдат разпитани от страните по делото и от Темида.

Запознати със случая споделят, че актьорът е закован от техническа експертиза. По наши данни тя доказва, че Шопов наистина държи пистолет, когато отправя заплахите към чужденката Тийвс.

Единственото, което надали ще бъде установено, е кой от трите си законни пистолета е използвал актьорът при заплахите. След случилото се разследващите иззеха три огнестрелни оръжия от сейф в къщата на актьора.

Припомняме, че Христо Шопов бе арестуван в нощта на 23 срещу 24 февруари миналата година в столичния квартал "Малинова долина". Неговата съседка Патриша Тийвс твърди, че е заплашвана с пистолет и плашена, че ще бъде ликвидирана. До драмата се стига след междусъседски спор. Чужденката живее в съседство с Христо и Мариана Шопови в столичния квартал "Малинова долина" от няколко години. Тийвс споделя, че отношенията й с тях отдавна са обтегнати заради стар спор за куче. 

Според разказа на Патриша в дадената вечер тя спира колата си пред гаража, а Мариана, съпругата на Шопов, паркира след нея така, че колата на Патриша не може да излезе. Патриша отива на вечеря с такси и вдига чистачката на автомобила на Мариана. След като се прибира по-късно вечерта, вижда своята чистачка счупена и отива до кофите пред дома на Шопови, за да провери дали не е изхвърлена там. Тогава излиза жената на актьора и започва скандал. Шопов се събужда заради разправията и побеснява. Взема един от трите си пищова от сейфа и излиза навън. Тогава започват да валят заплахите, които са изключително сериозни и притеснителни. 

"Ще те застрелям в лицето с пистолета си!" Десет минути по-късно хваща жената с ръка под брадичката и я блъска към ограда на къща, като отново й се заканва с думите: "Ще те убия!".

Шопов е заплашен от 6 години затвор, ако бъде доказано, че е извадил огнестрелен пистолет срещу Тийвс и е заплашил живота й.

Самият Шопов отрича да има подобно нещо, нямало нито заплахи, нито е имал пистолет. Уж държал ключове, а не оръжие.

Делото продължава през февруари и се очаква да приключи бързо.

Проблем в началото на процеса

Необичаен гаф стана причина Софийският районен съд да прекрати делото срещу актьора Христо Шопов още в самото му начало преди малко повече от една година.

Причината съдът да сметне за нужно връщането на обвинителния акт на прокуратурата за поправка бе, че заплахата: "Ще те застрелям в лицето с пистолета си", е преведена на български, но не е написана в оригинал, както я е изрекъл Шопов. Актьорът я казва на английски език, за да бъде разбран от потърпевшата Тийвс, която не владее български език, тъй като е гражданка на Люксембург, пише HotArena.

Това бе и причината районните магистрати да не дадат ход на делото, докато прокуратурата не поправи този гаф. Съдията определи процесуалната грешка като "лесно отстранима, но съществена и накърняваща правото на обвиняемия на адекватна защита".

Тя бе оправена едва след три месеца и процесът стартира през май миналата година.


