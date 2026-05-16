По всичко личи, че днес, 16 май 2026 г., на бетоновия път над хижа "Офелиите" на Витоша, една стара тревога на жителите на Родопите стана факт за първи път на българска територия. Млад мъж с туристическа екипировка беше намерен мъртъв, с обезобразено лице, опитал се да се защити с пръчка, по която очевидците видяха следи от кръв. ПСС и директорът на парк "Витоша" към момента не потвърждават официално, че става дума за нападение от мечка, аутопсията предстои. Но цялата обстановка на мястото, пръчката с кръв, екскрементите от едро животно в близост, разказите на свидетели, сочи доминиращата версия. И тя не изненадва никого, който е следил какво се случва в Смолянско през последните 18 месеца.

11 месеца преди Витоша, смърт на 800 метра дълбочина

На 10 юни 2025 г. 53-годишният Христос Ставрианидис от гръцка Драма загина в дере с дълбочина 800 метра в гората Фрактос, в гръцката част на Родопите, на километри от българската граница. Заедно с приятел търсили самолет от Втората световна война. Срещат внезапно кафяв мечок. Спътникът му успява да се покатери на дърво и да оцелее,Ставрианидис не. Гръцките съдебни лекари впоследствие установиха, че по тялото няма следи от нападение, само от падането, но видеоразказът на оцелелия Димитрис Киороглу не остави съмнение какво е довело човека до ръба на скалата. "Кучето ми се изпречи на пътя и ми даде няколко секунди да извадя спрея. Използвах го, мечката избяга, но след това се върна към Христос. Тя го бутна и той падна," разказа Киороглу пред гръцката държавна телевизия ERT.

Това трябваше да бъде сигналът. Не беше.

25 потвърдени нападения само за пет месеца

Регионалната инспекция по околна среда и води в Смолян отчете 27 сигнала за щети от кафява мечка между януари и началото на юни 2025 г. От тях 25 са потвърдени. Основните огнища: ДГС "Славейно" (селата Сливка и Гълъбово), ДГС "Ягодина" (Буйново, Триград), община Баните. Жертвите са крави, овце, кози. Една 360-килограмова крава беше убита край Гълъбово. На 25 август 2025 г. дойде поредният знак, РИОСВ Смолян започна проверка за човек, нападнат от мечка в гората край с. Лясково, община Девин. Информацията тогава беше публикувана, но не предизвика сериозн отзвук.

В междувременно мечки започнаха да влизат в крайните квартали на Смолян. Едно животно тропало по вратата на къща. "Хората ги е страх да излизат от къщите. Обикалят само най-близките места. Никой не може да се разхожда свободно и без притеснение," разказваха жителите тогава. Местните бяха категорични, мечките тази година са повече.

Сигналът от Боровец

Преди две години, експерт от ски зоната на Боровец сподели пред анализатора на Plovdiv24.bg откровена тревога:

Въпрос на време е да бъде нападнат скиор на пистата. Има изключително много мечки в района. Ранният старт на сезона по принцип и късното заспиване на мечките заради топлото време ни изправят на нокти. Молим се да не се случи най-лошото. сподели служителят в ски зоната в Боровец, пожелал анонимност, за да не загуби работата си

В Пампорово ситуацията не е по-различна. Докато се монтираха новите лифтове в курорта през миналото лято, мечка беше забелязана в работната зона на инфраструктурните екипи.

Съветите, които се разминават с реалността

В края на октомври 2025 г. WWF пусна кампания с препоръки как да реагираме при среща с мечка: ходене на групи, шум, спокойствие, ясни инструкции при директна среща, да не се бяга, да не се прави зрителен контакт. Жителите на Триград, Гълъбово и Сливка обаче казват друго. Препоръките звучат добре на теория, но не отговарят на реалността на хора, които всеки ден гледат как стадата им се топят, а домашните им стопанства стават достъпни за хищника, защитен от закона. Мечката в България е защитен вид; отстрелът се разрешава едва след установени повече от две щети от една и съща мечка, по предложение на регионална комисия към министъра на земеделието. На практика бюрокрацията в България пази повече живота на мечките, отколкото живота на хората.

Защо ще има още

Климатичните промени, удължаващи активния сезон на мечките, защитеният статут, който прави своевременната намеса невъзможна, растящата популация на хищника без съответен мониторинг и стопяващите се "буферни зони" между човешки и див ареал, всички тези фактори сочат в една посока. Без сериозна институционална реформа в управлението на популацията, конфликтът мечка-човек ще продължи да ескалира. Витоша вероятно не е завършекът. Тя е началото на нова реалност, която Родопите познаваха отдавна, а останалата част на България едва сега започва да възприема сериозно.