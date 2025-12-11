Западните медии за България: Десетки хиляди излязоха по улиците на най-бедната държава в ЕС

© Десетки хиляди българи се събраха в сряда (10 декември) вечерта на протест срещу правителството на малцинството в страната и това, което според тях е неговата неспособност да се справи с корупцията в най-бедната държава членка на Европейския съюз. Така редица западни медии, сред които The Washington Poste, Reuters, U.S News отразиха масовите протести в страната.



Протестите в столицата София и десетки други градове в черноморската страна са най-новите от поредицата продължителни демонстрации и се провеждат в момент, когато България се готви да приеме еврото на 1 януари. Протестиращите използваха лазери, за да прожектират думите "Оставка“, "Мафията вън“ и "За честни избори“ върху сградата на парламента в центъра на София.



"Мисля, че енергията на хората постепенно ще ги (правителството) принуди да подадат оставка, защото са необходими много реформи“, коментира 64-годишният Добри Лаков, жител на София.



"На първо място, съдебна реформа. Ако съдебната система бъде оправена, всичко останало ще си дойде на мястото, абсолютно всичко.“



Българският парламент ще проведе вот на недоверие в четвъртък към правителството на премиера Росен Желязков, шестият такъв вот откакто то пое властта на 15 януари тази година.



Миналата седмица правителството оттегли бюджета си за 2026 г., първият, изготвен в евро, поради масовите протести. Опозиционните партии и други организации заявиха, че протестират срещу плановете за увеличаване на социалноосигурителните вноски и данъците върху дивидентите, за да се финансират по-високите държавни разходи.



Въпреки оттеглянето на правителството от бюджетния план, протестите продължават с пълна сила в страна, която е провела седем национални избори през последните четири години – най-скорошните от които през октомври 2024 г. – на фона на дълбоки политически и социални разделения.



"Най-накрая е време България да се върне към нормалността и да се освободим от олигархията, мафията и силите, които ги представляват“, заявява Ангелин Бахчеванов, специалист по информационни технологии.



Бойко Борисов, бивш министър-председател и лидер на управляващата партия ГЕРБ, е заявил, че партньорите в управляващата коалиция са се споразумели да не подават оставка, преди България да се присъедини към еврозоната на 1 януари.



Асен Василев от реформистката опозиционна партия "Продължаваме промяната“, която бе сред организаторите на протеста в сряда, обаче заяви: "Ще влезем в еврозоната, дори и правителството да е подало оставка.“