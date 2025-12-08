ИЗПРАТИ НОВИНА
FT: Николай Младенов може да оглави ръководството на Газа
Автор: Николина Александрова 22:37 / 08.12.2025Коментари (0)269
©
Българският дипломат Николай Младенов ще оглави ръководството на Газа, според двама източника на Financial Times.

Като част от следвоенната структура за Газа ще бъде създаден изпълнителен комитет, който ще бъде оглавен от бившия пратеник на ООН за Близкия изток и бивш министър на външните работи на България Николай Младенов, твърдят източниците, запознати с подготовката.

Изданието припомня, че Младенов често е действал като посредник между Израел и ХАМАС. Тони Блеър няма да заема ключова позиция в "съвета за мир" на Доналд Тръмп за Газа, след като арабските и мюсюлманските държави са изразили несъгласие с участието на бившия британски премиер.

Според FT Блеър е бил дискретно отстранен от състава на "съвета за мир“ на Тръмп, който според последния ще бъде председателстван от самия него.

По-рано бе разпространена информацията, че Блеър е работил зад кулисите за получаване на важна роля във временната администрация на Газа, на фона на изтеклите информации за план, изготвен от неговия Институт за глобална промяна "Тони Блеър" (TBI) съвместно със зетя на Тръмп и неофициален пратеник Джаред Къшнер.

Докато поддръжниците на Блеър припомниха ролята му в прекратяването на десетилетия на насилие в Северна Ирландия, критиците му посочиха слабите му постижения като представител на т.нар. Квартет – ООН, ЕС, САЩ и Русия – за посредничество в мирния процес в Близкия изток.

В по-широкия арабски свят Блеър също беше посрещнат със скептицизъм и враждебност заради ролята му в катастрофалната инвазия на САЩ в Ирак през 2003 г.

Блеър беше единственият човек, публично посочен за потенциална роля в съвета, когато американският президент представи 20-точковия си план за прекратяване на войната между Израел и ХАМАС в края на септември, като Тръмп заяви, че Блеър е "много добър човек“.


