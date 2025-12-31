ЗАРЕЖДАНЕ...
|bTV пристана на чалгата в новогодишната нощ
Сред специалните гости на Галена са Азис, Преслава, Деси Слава, Фики Стораро и други. На сцената ще излезе и малкият ѝ син – Алекс, с когото ще изпълнят заедно един от най-големите хитове на звездата – "Хавана Тропикана“. "Еуфорията“ в новогодишната нощ ще бъде гарантирана и от хитове като "По, по, по“, "Знам диагнозата“, "Пак ли?“, "Тихо ми пази“, "В твоите очи“, "Душата ми крещи“, "Феноменален“, "Welcome to Bulgaria“, "Ти не си за мен“ и много други.
