bTV пристана на чалгата в новогодишната нощ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:22
©
bTV посреща 2026 г. с концерта на Галена "Еуфория“, който вече стартира, въпреки че трябваше да започне малко след 00:00 ч. на 1 януари (четвъртък) според предварителния анонс на самата телевизия.

Сред специалните гости на Галена са Азис, Преслава, Деси Слава, Фики Стораро и други. На сцената ще излезе и малкият ѝ син – Алекс, с когото ще изпълнят заедно един от най-големите хитове на звездата – "Хавана Тропикана“. "Еуфорията“ в новогодишната нощ ще бъде гарантирана и от хитове като "По, по, по“, "Знам диагнозата“, "Пак ли?“, "Тихо ми пази“, "В твоите очи“, "Душата ми крещи“, "Феноменален“, "Welcome to Bulgaria“, "Ти не си за мен“ и много други.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

