Зверска катастрофа в Турция, има загинали

© Най-малко седем души загинаха, а 11 бяха ранени при пътнотранспортно произшествие, при което пътнически автобус се сблъска с камион в област Бахче на магистралата Тарсус-Адана-Газиантеп в турския град Османие, предава Haberler.



Автобусът, който е пътувал от Измир за Газиантеп, се е ударил в задната част на камиона, след като камионът спука гума и спира внезапно на пътя, съобщава турската агенция



Автобусът е бил управляван от А. А. (42), докато камионът е бил управляван от Х. К. (52).



"Според получената информация, пътнически автобус, чийто шофьор все още не е идентифициран, се е сблъскал с камион, пътуващ в същата посока (в провинция Османие). В резултат на сблъсъка автобусът е сериозно повреден, а някои пътници са останали блокирани вътре. След получаване на сигнала на мястото на инцидента са изпратени множество пожарникари, медицински персонал, полиция и жандармерия. След значителни усилия спасителите са извадили блокираните пътници от автобуса. Първоначален преглед от медицински персонал е установил, че шест души са починали на място“, съобщава агенцията.



Единадесет ранени са транспортирани с линейка до различни болници в Османие и са лекуванитам от нараняванията си.



Служители на реда са започнали разследване на инцидента.