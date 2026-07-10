Двама криминално проявени мъже бяха арестувани след зрелищен опит за обир на банкомат в град Вълчедръм, при който се врязаха с лек автомобил в банков клон. Инцидентът е станал в нощта на 7 юли, когато извършителите се опитали да изтръгнат устройството заедно с парите в него.

Сигналът за извършеното престъпление е подаден в 04:22 часа в Районното управление в Лом, като органите на реда веднага са започнали заградителни действия.

Атаката е планирана в ден, в който се изплащат пенсиите, поради което устройството за самообслужване е било напълно заредено и пълно с пари. Директорът на ОД-МВР Монтана ст. комисар Иван Аврамов уточни, че извършителите са две лица, които не са местни жители. За извършване на деянието те са използвали чуждо превозно средство, чиито регистрационни табели предварително са били сменени, за да се заличи следата към тях. И двамата участници в обира са добре познати на органите на реда – те са криминално проявени и вече осъждани.

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След проведените оперативно-издирвателни мероприятия извършителите са локализирани далеч от местопрестъплението. Единият от мъжете е бил задържан на територията на ОД-МВР Плевен, докато неговият съучастник е закопчан в Шумен. Към момента и на двамата са повдигнати официални обвинения въз основа на събраните от разследващите доказателства.

Районният прокурор на Монтана Емил Овчаров посочи пред Nova, че предоставянето на повече специфична информация на този етап би затруднило сериозно процеса на разследването. Той обаче допълни, че събраните в хода на производството доказателства са напълно достатъчни за повдигането на обвиненията. Законът предвижда за подобно престъпление наказание между 1 и 10 години лишаване от свобода.