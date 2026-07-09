33-годишна туристка от Чехия е била открита мъртва във вана в хотелска стая в черноморския курорт Дюни. Първоначалният сигнал за инцидента е бил за убийство, извършено от нейния съпруг, но към настоящия момент органите на реда са отхвърлили тази версия.

Според наличните данни версията за виновност на съпруга е отпаднала на този етап, тъй като по времето, когато се предполага, че е настъпила смъртта, мъжът е бил на плаж заедно с децата си.

Откриване на тялото и първоначални детайли

Съпругът е намерил безжизненото тяло на жената веднага след завръщането си от плажа в хотела и е бил силно потресен от гледката. По първоначална информация тя се е намирала във ваната, като в областта на гърдите ѝ е имало забита ножица. Всички специфични обстоятелства около трагичния случай все още се изясняват от компетентните органи.

Липса на официални подробности

От Министерството на вътрешните работи официално потвърдиха за възникналия инцидент, но към момента от ведомството не се съобщават повече подробности за точната причина, довела до фаталния край. Към сегашния момент остава неясно дали в случая става въпрос за умишлено убийство, нещастен инцидент или за самоубийство.

Предстоящи процесуално-следствени действия

Разследващите екипи тепърва ще трябва да установят точния механизъм на настъпване на смъртта и дали по тялото на чужденката има следи от чужда намеса. Предстои да бъде извършен щателен оглед на хотелското помещение, както и да се проведат разпити на персонала на хотела и на близките на загиналата жена. Криминалистите проверяват в детайли и хронологията на движението на съпруга и децата.

По първоначални данни чешкото семейство е пристигнало на почивка в курортния комплекс преди броени дни, информира "Флагман". В рамките на процедурата предстои да бъде уведомено Консулството на Република Чехия, а официална информация от институциите се очаква след приключване на първите процесуално-следствени действия.